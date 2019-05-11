Ganalı işitme engelli çocuklar Wonderland Eurasia'da eğlendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) davetiyle Ankara'ya gelen Ganalı işitme engelli çocuklar, tema park Wonderland Eurasia'da eğlendi.

TİKA ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Gana'nın başkenti Akra'dan Türkiye'ye gelen 4'ü kız 8 işitme engelli öğrenci başkentteki Wonderland Eurasia'da eğlenceli vakit geçirdi.

Bugünün teknolojisinin kullanıldığı interaktif eğlence alanlarını gezerek farklı deneyimler yaşayan Ganalı öğrenciler, buradaki çeşitli oyuncaklara binerek keyifli anlar yaşadı.

Proje kapsamında, Ganalı işitme engelli öğrenciler Ankara Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesinde 1 Mayıs'tan bu yana kuyumculuk, el sanatları ve hazır giyim konularında eğitim alıyor.

Eğitim sonunda öğrencilerin ortaya koyduğu el sanatları ve hazır giyim ürünleri gibi çıktıların okulda düzenlenecek bir sergide tanıtılması planlanıyor.

TİKA tarafından 2016'da Akra'da yapılan "Gana İşitme Engelliler Okulunun İyileştirilmesi Projesi" kapsamında, Tetteh-Ocloo İşitme Engelliler Devlet Okulunda öğrenim gören öğrencilerinden 4 ila 12 yaşındaki 80 işitme engelli çocuk için işitme cihazı temin edilmişti. Bunun yanı sıra okula çocukların işaret dili haricinde sesli eğitim alabilmesine imkan tanıyan "FM" eğitim sistemi kurulması sağlanmıştı.

Başkanlığın, Gana'da görevlendirdiği iki odyometrist tarafından çocukların işitme testleri yapılarak, işitme kaybı düzeyleri ölçülmüş ve kulak kalıpları alınmıştı. Kulak burun boğaz uzmanları da öğrencilerin otoskopik muayenelerini yaparak, kulaklarının işitme cihazı kullanımına uygun hale getirilmesi için gerekli tedaviler sağlanmıştı.

