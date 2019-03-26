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Gana'ya "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu" su kuyusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:25 | Son Güncelleme

İzmir'de üniversite öğrencilerinin düzenlediği kermesten elde edilen gelirle Gana'da merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının verildiği su kuyusu açıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de okuyan üniversite öğrencileri, düzenledikleri kermeste sattıkları ürünlerden elde ettikleri gelirle Gana'da merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini taşıyan su kuyusu açtırdı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu İzmir İlim ve Hikmet Topluluğu, Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini taşıyan bir su kuyusu açtırmak için kermes düzenledi.

Kermeste satılan ürünler ve hayırseverlerden toplanan bağışlarla yaklaşık 25 bin liralık bütçe oluşturan öğrenciler, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) İzmir Temsilciliği kanalıyla Gana'nın Pusiga bölgesinde "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Su Kuyusu" açtırdı.

İHH İzmir Temsilcisi Rasim Çalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, lise ve üniversite öğrencilerinin su kuyusu projelerine büyük destek verdiğini, Gana'da açılan son kuyuya ise merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin verildiğini ifade etti.

Geçen yıl gönüllülerin destekleriyle Afrika'da 37 suyu kuyusu açtıklarını dile getiren Çalar, şunları kaydetti:

"Afrika'da su kuyuları elzem bir ihtiyaç. Burkina Faso'da misyonerlerin kimsenin yaşamadığı bir bölgeye kilise yapıp oranın bahçesine su kuyusu açtırdıklarına şahit oldum. Oraya su almak için uzun yoldan gelenler, kilisenin bahçesinde dinlenirken orada Hristiyanlığa geçiş için ikna ediliyor. Misyonerler susuzluğu kendi amaçlarına alet ediyorlar. Bu yüzden su kuyusu projelerini çok önemsiyoruz."

Çalar, öğrencilerin çabalarıyla su kuyusu açtırmalarından dolayı mutlu olduklarını ve yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

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Gana su kuyusu Şehit Muhsin Yazıcıoğlu su kuyusu

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