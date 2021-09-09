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Gani Kabil’den Ayrılırken Para Çaldığı İddiasını Reddetti

09.09.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taleban’ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından kan dökülmesini önlemek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiğini yineledi. Gani, Afganistan’dan ayrılırken devlet hazinesini yağmaladığı iddialarını ise reddetti

Gani Kabil’den Ayrılırken Para Çaldığı İddiasını Reddetti

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taleban’ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından kan dökülmesini önlemek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiğini yineledi. Gani, Afganistan’dan ayrılırken devlet hazinesini yağmaladığı iddialarını ise reddetti.

Gani yaptığı açıklamada, "Saray güvenlik güçlerinin, kalmamın 1990'lardaki iç savaş sırasında şehrin maruz kaldığı aynı korkunç sokak çatışmalarını başlatma riski yaratacağı uyarısı üzerine, ülkeden ayrıldım. Kabil'den gitmek hayatımın en zor kararıydı; ancak silahları sessiz tutmanın, Kabil'i ve 6 milyon vatandaşını kurtarmanın tek yolunun bu olduğuna inandım" dedi.

72 yaşındaki Gani, Afganistan'da demokratik bir hükümet oluşturmak için 20 yıl çalıştığını, ancak diğer Afgan hükümetlerinde olduğu gibi "istikrar ve refah" sağlamada başarısız olduğunu kabul ettiğini söyledi.

BAE, Gani'yi "insani gerekçelerle" memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Gani, 15 Ağustos'taki ani gidişi için "yakın gelecekte" daha ayrıntılı bir açıklama sunacağını söyledi; ancak şimdi Kabil'den ayrılırken Afgan halkına ait milyonlarca doları yanında götürdüğüne dair asılsız iddiaları ele alması gerektiğini kaydetti.

Rus RIA haber ajansı, Gani’nin dört araba ve bir helikopter dolusu nakit parayla Kabil'den kaçtığını ve uçağa sığdıramadığı için paranın bir bölümünü bırakmak zorunda kaldığını bildirmişti. Diğer haber ajansları, Gani’nin hükümet kasasından 169 milyon dolar aldığını öne sürmüştü. Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçisi de aynı iddiada bulunmuştu.

Gani yaptığı açıklamada, "Bu suçlamalar tamamen ve kati surette yanlıştır" dedi.

Eşref Gani, kendisi ve eşinin “kişisel mali konularda titiz davrandıklarını” ve tüm mal varlığını kamuoyuna açıkladığını söyledi. Gani, Birleşmiş Milletler'in veya diğer bağımsız denetmenlerin mali durumunu gözden geçirmesini memnuniyetle karşılayacağını bildirdi.

Afganistan'ın TOLO haber kanalı, Çarşamba gecesi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yerel saatte yayınlanacak bir röportajın bir bölümünü yayınladı

Muhabirin kendisine "Başkan Gani'nin ülkeden kaçmasına yardım ettiniz mi?" diye sorusuna Blinken, "Kaçmadan önceki gece konuşmamızda bana söylediği şey, ölümüne savaşmaya hazır olduğuydu" yanıtını verdi.

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