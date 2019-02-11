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Gani'den Taliban'a büyük kentlerde ofis açma teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 09:42 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: - "Taliban barış görüşmelerine başlamak isterse Kabil, Kandahar ve Nangarhar gibi büyük kentlerde ofis açabilir"

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban örgütüne büyük kentlerde ofis açma teklifinde bulundu.

Gani, Nangarhar vilayetine ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ''Taliban barış görüşmelerine başlamak isterse Kabil, Kandahar ve Nangarhar gibi büyük kentlerde ofis açabilir.'' dedi.

Afganistan'a kalıcı bir barışın gelmesi için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını ifade eden Gani, savaşın sonunun yaklaştığını ve barışın olacağını söyledi.

Devlet Başkanı Gani, ''Taliban barış görüşmeleri için başkent Kabil'e gelebilir, onlara ofis ayarlarız ve güvenliklerini de sağlarız. Bu ülke başka ülkelerin siparişiyle düzelmez.'' diye konuştu.

Gani, Afganistan halkının artık her şeyden çok barış istediğini vurguladı.

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