Gani’nin Atadığı Kabil Belediye Başkanı Hala Görevde

Kabil Belediye Başkanı Muhammed Davud Sultanzoy, Amerika'nın Sesi'nin (VOA) Afgan Yayın Bölümü'ne verdiği söyleşide, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taleban örgütüne uyarı nitelikli bazı mesajlar verdi. Taleban, Kabil'de kontrolu ele aldıktan sonra Belediye Başkanı Sultanzoy'u görevde tutma kararı almıştı.

Sultanzoy, Amerika'nın Sesi'yle söyleşisinde, "Taleban insanların isteklerine yanıt vermezse onlar da dini, etnik ve bölgesel çıkarları öne çıkaran gruplardan biri olarak algılanacak ve itibarları zedelenecek" şeklinde konuştu.

Neden görevde kaldı?

Taleban'la herhangi bir bağı bulunmayan Afganistan'ın önde gelen siyasetçilerinden Sultanzoy, örgütün 15 Ağustos'ta Kabil'in kontrolunu ele geçirmesinden sonra görevde kalmasına izin verdiği az sayıda üst düzey yetkiliden biri. Afgan liderlerin çoğu ya işlerini bıraktı ya da ülkeyi terk etti.

Sultanzoy, Taleban'ın yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Kabil'e girdikten bir gün sonra kendisini aradığını ve görevine devam etmesini istediğini bildirdiğini söyledi.

"Ben de göreve devam etmeye karar verdim" diyen Sultanzoy, "Aksi yönde bir talimat gelmediği sürece çalışmaya devam edeceğim. Burası benim ülkem. Ben herhangi bir kişi ya da grup için çalışmıyorum. Kentimin sakinlerine hizmet ediyorum. Ben Kabilli’yim ve Kabil'de yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Gani’ye sitem

Pilot olan Sultanzoy, 2005-2010 yılları arasında Afgan meclisi üyeliği yaptı. 2014 yılında cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu, ancak başarılı olamadı. 2014 seçimlerinin galibi Eşref Gani daha sonra Sultanzoy'u kıdemli danışman olarak atadı, 2020 yılı Mart ayında da Kabil Belediye Başkanlığı'na getirdi.

Gani'nin birçok eski müttefiki gibi Sultanzoy da eski cumhurbaşkanını kendi hükümetinin üyelerine haber vermeden ülkeden kaçtığı için eleştiriyor.

Sultanzoy, bu konuda, "Bilgilendirilmemiz gerekirdi. En azından bir toplantı yapılması lazımdı" diyor.

Gani, 18 Ağustos'ta, şu anda bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayınladığı bir video mesajında kararını savundu ve Afganistan'da kan dökülmesini engellemek için "ülkeden ayrılmaya zorlandığını" söyledi. Sultanzoy, tüm dünyanın binlerce Amerikalı ve Afgan'ı Kabil'den tahliye etmesine odaklandığı bu dönemde Afganistan'ın hala yeni bir ulusal hükümetten yoksun olduğunun altını çizdi ve kent idarecilerinin temel ihtiyaçları karşılamak için hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.

“Görevden ayrılmak büyük sorumsuzluk olurdu”

Belediye Başkanı, "Sokaklardaki ve kaldırımlardaki bariyerleri kaldırmaya başladık. Güvenlik sağlandığında tüm bariyerlerin kaldırılması gerekiyor" dedi.

Taleban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Salı günü Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, belediyenin çöpleri toplamaya başladığını bildirdi.

Sultanzoy, güvenlik açığından faydalanan kimi Kabilliler'in geceleri yasadışı konut inşaatına başladığını söyledi.

Binlerce polis memurunun Taleban'ın Kabil'e girmesinden sonra işi bıraktıklarını söyleyen Sultanzoy, henüz yeni hükümeti kurmamış olsa da örgütün yeni polis memurlarını işe almaya başladığını kaydetti. Taleban Sözcüsü Mücahid de Kabil'de trafik polislerinin başındaki yetkilinin yeniden göreve atandığını söyledi.

"Kabil'in bir kent idaresi var. Bu idarenin işlevini yerine getirmesine izin verilmeli" diyen Sultanzoy, "Ben işimi bu nedenle bırakmadım çünkü eğer işi bıraksaydım bu büyük bir sorumsuzluk olurdu, ihanet eylemi olurdu" şeklinde konuştu.

