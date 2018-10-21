Gannuşi liderlerle görüşecek

Nahda'nın çekişmede taraf olmak istemediğini belirten Haruni, hareketin ne Başbakana karşı Cumhurbaşkanının yanında ne de Cumhurbaşkanına karşı Başbakanın yanında olduğunu, aksine herkese kendi yetkileri dahilinde saygı duyduğunu ifade etti. Haruni, Nahda'nın, yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında uyum olmasını istediğini vurguladı.

Haruni, Gannuşi'nin, ülkenin siyasi krizden çıkarılması yönündeki uzlaşı çabaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Başbakan Yusuf eş-Şahid ve tüm siyasi parti liderleriyle görüşmelerde bulunmak üzere görevlendirildiğini bildirdi.

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, ülkenin siyasi krizden çıkarılmasına dönük uzlaşı çabaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Başbakan Yusuf eş-Şahid ve tüm siyasi parti liderleriyle görüşecek.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden olan Başbakan Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem de ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden olmuştu. İki taraf arasındaki gerilim zaman zaman karşılıklı demeç ve suçlamalarla tırmanmıştı.

Cumhurbaşkanı Sibsi, Başbakan Şahid'in mevcut durumda meşruiyetini yenilemek adına parlamentoya giderek güven tazelemesi gerektiğini vurgulayarak, Nahda Hareketi ve yeni kurulan Ulusal Koalisyon'un güvenoyu için yeterli sayıyı tamamlayacağına işaret etmişti.

Nahda Hareketi ile koalisyona giderek bedel ödediklerini belirten Sibsi, iki parti arasındaki ittifakın Başbakan Yusuf Şahid'in geleceği konusundaki anlaşmazlık nedeniyle sona erdiğini ifade etmişti.

"Nahda, anayasaya saygı çerçevesinde krizin çözülmesini, uzlaşının sağlanmasını ve bakış açılarını yakınlaştırarak çözümün bir parçası olmayı istiyor. Biz partilerin iç işlerine karışmıyoruz. Nida Tunus, ülkedeki siyasi sahneyi etkileyen bir krizin içinde. Bu krize çözüm bulunacağını umuyoruz."

Mayıs ayında Nida Tunus Partisi Lideri Hafız Sibsi, mevcut hükümeti "ulusal uzlaşı değil milli bir kriz hükümeti" olmakla suçlamış ve Şahid'in istifasını talep etmişti. Başbakan Şahid ise Hafız Sibsi ve çevresindekileri "Nida Tunus Partisini bitirmek ve ülkeyi krize sürüklemekle" itham etmişti.

Bu arada, Nida Tunus Partisinin yönetim kadrosu tarafından dışlanan Başbakan Şahid'in ismi meclisteki yeni bir oluşumla birlikte anılmaya başlanmıştı. Yerel basında sıkça "Başbakan Şahid'in grubu" şeklinde isimlendirilen Ulusal Koalisyon, farklı partilerden istifa eden milletvekilleri, bağımsızlar ve son olarak da Nida Tunus'tan istifa eden isimlerle 47 sandalyeye ulaşarak meclisin en büyük ikinci grubu oldu.

- İki zıt kutbun birlikteliği: Nahda-Nida

Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ve dönemin Nida Tunus Partisi Genel Başkanı Baci Kaid es-Sibsi, Ağustos 2013'te Paris'te bir araya gelerek uzlaşı konusunda anlaşmıştı.

Muhafazakâr İslami tabanı temsil eden Nahda Hareketi ile "laik ve ulusalcı" kesimi temsil eden Nida Tunus Partisinin uzlaşısı, Tunus'un "Arap Baharı" sonrasındaki terör saldırıları ve dış müdahaleye açık çalkantılı döneminde birçok krizin siyaset ve diyalog yoluyla aşılmasını sağlamıştı.

Tunus'un iki zıt toplumsal kutbunun birlikteliği, ideolojik rekabete rağmen ülke siyasetine göreceli istikrar getirmiş ve Başbakan Yusuf Şahid liderliğindeki ulusal uzlaşı hükümetinin omurgasını da bu iki parti oluşturmuştu.

