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  4. Gannuşi: "Tunus'ta İslami Hareket, öğrenci hareketinin bir meyvesidir"

Gannuşi: "Tunus'ta İslami Hareket, öğrenci hareketinin bir meyvesidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 04:26 | Son Güncelleme

Gannuşi: "Tunus'ta İslami Hareket, öğrenci hareketinin bir meyvesidir"

TUNUS (AA) - Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, ülkedeki İslami Hareket'in temelinde öğrencilerin olduğunu söyledi.

İslami Hareket'in Tunus Üniversitesi'nde Öğrenci Kolları 4'üncü Kongresi'nde konuşan Gannuşi, "Tunus'ta İslami Hareket, öğrenci hareketinin bir meyvesidir." dedi.

Gannuşi, "İslami Nahda Hareketi, her şekilde öğrenci kollarına borçludur." diyerek, hareketin önce liselerden başladığını daha sonra üniversite ve oradan tüm ülke sathına yayıldığını söyledi.

"İrade Kongresi, Etkin Öğrenci Liderliği, Milli ve Cemaat Sorumluluğu" temasıyla düzenlenen kongreye İslam dünyasından çok sayıda heyet katıldı.

Tunus yüksek öğreniminde en aktif grubun Nahda Hareketi'ne bağlı gençlik kolları olduğu kabul ediliyor.

Tunus Devrimi'nin ardından kurulan Üniversite Gençlik Kolları'nın tarihi, 1978'de Gannuşi'nin başında olduğu "İslami Yön" adıyla kurulan harekete kadar uzanıyor.

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