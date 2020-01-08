Gantz'dan ABD'ye "Yüzyılın Anlaşması'nı İsrail'deki seçimlerden önce yayınlamama" çağrısı

KUDÜS (AA) - İsrail'deki Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Ganz, İsrail-Filistin sorununa "çözüm bulmak" amacıyla ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen planın ülkede mart ayında yapılacak erken seçimden önce yayınlanmaması çağrısında bulundu.

İsrail'de geçen yıl 17 Eylül'de yapılan erken seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Gantz, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında Trump yönetimince hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD yönetimine, "Yüzyılın Anlaşması" planının İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçimlerden önce yayınlanmaması gerektiği uyarısında bulunan Gantz, "Amerikalılar, Yüzyılın Anlaşması planının yayınlanması konusunda oldukça dikkatli olmalı ve seçimden önce bu planı yayınlamamalılar. Çünkü bu adım İsrail'deki seçim sürecine gerçek ve sert bir müdahale olur." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump'ın asistanı ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz, İsrail'e gelerek önceki gün Başbakan Binyamin Netanyahu, dün de Gantz ile görüşmüştü.