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Gantz’dan Netanyahu'nun koalisyon çağrısına şartlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz: "Şu ana kadar açıklanan sonuçlar, seçimi Mavi-Beyaz'ın kazandığını ortaya koydu. Benim başbakanlığımda geniş katılımlı ulusal birlik hükümeti kuracağım"

KUDÜS (AA) – İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı ve seçimleri önde götüren Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "geniş katılımlı koalisyon hükümeti" kurma çağrısına kendi başbakanlığını şart koşarak yanıt verdi.

Mavi Beyaz İttifakı lideri Gantz, başkent Tel Aviv'deki parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun geniş katılımlı koalisyon hükümeti kurma teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gantz, İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun açıkladığı son verilere göre, partisinin seçimi önde götürdüğünü hatırlatarak, "Şu ana kadar açıklanan sonuçlar, seçimi Mavi-Beyaz'ın kazandığını ortaya koydu. Benim başbakanlığımda geniş katılımlı ulusal birlik hükümeti kuracağım." ifadelerini kullandı.

Koalisyon hükümeti kurmak için, meclise girmesi kesin gözüyle bakılan tüm partilerle görüşebileceklerini vurgulayan Gantz, "ancak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceklerini" söyledi.

Gantz'ın konuşmasında Netanyahu’nun adını zikretmemesi dikkatlerden kaçmazken, Gantz'ın bu çağrısına Netanyahu'nun ne tür bir cevap vereceği ise merak konusu.

Başbakan Netanyahu, bu sabah yaptığı görüntülü açıklamada, liderliğin kendisinde olduğu geniş katılımlı koalisyon hükümeti kurmak için Mavi-Beyaz İttifakı liderine çağrıda bulunarak, "Benny, geniş katılımlı birlik hükümeti kurulması bize bağlı. Haydi bugün herhangi bir saatte buluşalım ve bu süreci ilerletelim. Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

- Gantz'ın partisi arayı açıyor

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, 17 Eylül'de yenilenen seçimlerde kullanılan oyların şu ana kadar yüzde 97'sinin sayıldığını duyurdu.

Komisyonun verilerine göre, Mavi-Beyaz'ın milletvekili sayısı 32'den 33'e yükselirken, Likud'un meclise göndereceği vekil sayısı 31'de kaldı.

Eski Savunma Bakanı ve koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip olduğu ifade edilen Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in de sandalye sayısı 1 eksilerek 8'e düştü.

İsrail'de yenilenen seçimlerde hiçbir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

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Benny Gantz Binyamin Netanyahu israil Mavi-Beyaz İttifakı seçimler

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