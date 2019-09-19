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Gantz'ın görüşme çağrısını yanıtlamaması Netanyahu'yu "hayal kırıklığına" uğrattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 16:04 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Şaşırdım ve şu anda Benny Gantz hala görüşme çağrımı yanıtlamayı reddettiği için hayal kırıklığına uğradım" "İsrail yeniden seçimlere gitmemeli ve kesinlikle siyonizm karşıtı partilerden oluşan bir hükümet kurulmamalı"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı ve seçimleri önde götüren Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz’ın koalisyon hükümeti kurmak için görüşme çağrısına yanıt vermemesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mavi-Beyaz’ın lideri Gantz’ın görüşme talebine yanıt vermemesine ilişkin, "Şaşırdım ve şu anda Benny Gantz hala görüşme çağrımı yanıtlamadığı için hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in birlik çağrısını hatırlatan Netanyahu, iki büyük parti (Mavi-Beyaz ile Likud) lideri arasında bir görüşme olmadan birlik hükümetinin kurulmasının mümkün olmadığını belirtti.

Netanyahu, İsrail’in mümkün olduğu kadar geniş katılımlı bir birlik hükümetine ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İsrail yeniden seçimlere gitmemeli ve kesinlikle siyonizm karşıtı partilerden oluşan bir hükümet kurulmamalı."

Gantz’a buluşma önerisini hatırlatan Netanyahu, halkın talebinin de bu yönde olduğunu vurguladı.

İsrail Merkez Seçim Komisyonunun şu ana kadar ilan ettiği verilere göre seçimleri önde tamamlayan Mavi Beyaz İttifakı lideri Gantz, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar açıklanan sonuçlar, seçimi Mavi-Beyaz'ın kazandığını ortaya koydu. Benim başbakanlığımda geniş katılımlı liberal bir ulusal birlik hükümeti kuracağım." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Netanyahu, bu sabah yayınladığı video mesajda, liderliğin kendisinde olduğu geniş katılımlı koalisyon hükümeti kurmak için Mavi-Beyaz İttifakı liderine çağrıda bulunarak, "Benny, geniş katılımlı birlik hükümeti kurulması bize bağlı. Haydi bugün herhangi bir saatte buluşalım ve bu süreci ilerletelim. Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz." demişti.

- Gantz'ın partisi arayı açıyor

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, 17 Eylül'de yenilenen seçimlerde kullanılan oyların şu ana kadar yüzde 97'sinin sayıldığını duyurdu.

Komisyonun verilerine göre, Mavi-Beyaz'ın milletvekili sayısı 32'den 33'e yükselirken, Likud'un meclise göndereceği vekil sayısı 31'de kaldı.

Eski Savunma Bakanı ve koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip olduğu ifade edilen Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in de sandalye sayısı 1 eksilerek 8'e düştü.

İsrail'de yenilenen seçimlerde hiçbir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamadı.

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Benny Gantz Binyamin Netanayhu genel seçimler israil

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