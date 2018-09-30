HABER

Ganyan bayisinde bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 12:51 | Son Güncelleme

BOLU'da, Aydın Kocaselki, ganyan bayisinde, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı.

Ganyan bayisinde bıçaklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, Aydın Kocaselki, ganyan bayisinde, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Yaralı Kocaselki, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün gece, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan ganyan bayisinde meydana geldi. Aydın Kocaselki, iddiaya göre, ganyan bayisinde, tanımadığı kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Kocaselki, ismi öğrenilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Kocaselki'yi görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Bıçaklı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Kocaselki'yi ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı. Aydın Kocaselki, tedaviye alınırken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Ganyan bayisinde bıçaklandıGanyan bayisinde bıçaklandıGanyan bayisinde bıçaklandı

PARTNERÜnlü söz yazarı dava açacak!Ünlü söz yazarı dava açacak!
5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!
Balıkesir’de ’Notalar Engel Tanımaz’ konseri Balıkesir’de ’Notalar Engel Tanımaz’ konseri 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

Fatih'te ceset bulundu

Fatih'te ceset bulundu

Hepsini imha ettiler

Hepsini imha ettiler

Yeni evlenenlerin çekim mekanı oldu: 10 bin yıllık...

Yeni evlenenlerin çekim mekanı oldu: 10 bin yıllık...

Türkiye'de mimarisiyle öne çıkan camiler

Türkiye'de mimarisiyle öne çıkan camiler

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.