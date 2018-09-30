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Ganyan bayisinde bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

BOLU'da, Aydın Kocaselki, ganyan bayisinde, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, Aydın Kocaselki, ganyan bayisinde, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Yaralı Kocaselki, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün gece, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan ganyan bayisinde meydana geldi. Aydın Kocaselki, iddiaya göre, ganyan bayisinde, tanımadığı kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Kocaselki, ismi öğrenilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Kocaselki'yi görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Bıçaklı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Kocaselki'yi ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı. Aydın Kocaselki, tedaviye alınırken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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