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  4. Ganyan bayisindeki cinayeti intikam için işlemiş! Her şeyi böyle itiraf etti

Ganyan bayisindeki cinayeti intikam için işlemiş! Her şeyi böyle itiraf etti

09.03.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de İbrahim Dağ'ın (47) bir ganyan bayisinde tabancayla öldürüldüğü cinayetin 'kan davası' nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. E.Y., ifadesinde, ağabeyi Maşallah Y.'nin 12 yıl önce darp edilerek öldürüldüğü olayın sanıklarından biri olduğu için Dağ'ı intikam almak için öldürdüğünü söyledi. E.Y.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ganyan bayisindeki cinayeti intikam için işlemiş! Her şeyi böyle itiraf etti

İzmir'in Buca ilçesi Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi'ndeki bir ganyan bayiine giden İbrahim Dağ'ın yanına dün, saat 17.00 sıralarında, aralarında uzun süredir husumet bulunan E.Y., geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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E.Y. belinden çıkardığı tabancayla Dağ'a ateş edip, kaçtı. Dağ, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dağ, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Dağ, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. E.Y., olaydan bir süre sonra Şirinyer Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu.

CİNAYET NEDENİ 'KAN DAVASI!'

E.Y., polisteki ifadesinden cinayetin 'kan davası' nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. E.Y., ifadesinde, ağabeyi Maşallah Y.'nin 12 yıl önce darp edilerek öldürüldüğü olayın sanıklarından biri olduğu için Dağ'ı intikam almak için öldürdüğünü söyledi. E.Y.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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(DHA)

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