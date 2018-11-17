GAP çiftçisinin ekim telaşı

YASİN DİKME - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan ve GAP'ın merkezi konumundaki Şanlıurfa'da, yılın ilk yağışlarının ardından çiftçiler hububat tohumlarını toprakla buluşturuyor. Yaklaşık 6 milyon 393 bin 49 dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kentte, ülke buğdayının yüzde 9'u, mercimeğin yüzde 36'sı, arpanın ise yaklaşık yüzde 15'i üretiliyor. Ekim ayının sonlarında yılın ilk yağışlarının düşmesiyle çiftçiler, yumuşayan ve nemlenen topraklarını ekmek için tatlı bir telaş yaşıyor. Tarlalarını çeşitli işlemlerden geçirip hazırlayan çiftçiler, tohum ve gübreyi traktörün arkasına bağladıkları mibzerler vasıtasıyla ekiyor. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl yağışların az olmasıyla birlikte kurak bir yıl geçtiğini belirterek, bu yıl yağışların erken düşmesinin çiftçileri memnun ettiğini söyledi. Son günlerde çiftçileri tohum ekme telaşı sardığını dile getiren Eyyüpoğlu, GAP çiftçisinin gelecek yıldan çok umutlu olduğunu ifade etti.

Tarımda girdilerin yüksek olduğunu belirten Eyyüpoğlu, "Geçen yıl şubat ayına kadar yağışlar istenildiği miktarlarda değildi. Şükürler olsun bu yıl ekim ayı ile birlikte yağmurlar başladı. Bu çiftçimizi çok sevindirdi. Bir kaç gün güneşin ardından çiftçilerimiz tohumlarını ekmeye başladı. Çiftçilerimizin en büyük sıkıntısı tarımda girdilerin çok olması gübre, ilaç, mazot fiyatlarının yüksek olması, çiftçilerimizi zor durumda bırakıyor. Yağmurların bol olmasıyla çiftlerimizin yüzü bir nebzede olsa gülmüş oldu." dedi. - Yağışlar pamuk üreticisini üzdü Bölgede pamuk hasadının devam ettiğini anlatan Eyyüpoğlu, şöyle konuştu: "Türkiye'de yetişen pamuğun yüzde 46'sı Şanlıurfa'da yetişiyor. Pamuk hasadımız hala bir çok yerde devam ediyor, Yağışların erken olması pamuk üreticilerimizi zarara uğrattı. Tonlarca pamuk tarlada ıslandı.Yağmurun etkilediği pamuk benekli olur. Bu da pamuk kalitesini ve fiyatını düşüyor. Yetkililerden istediğimiz zarar gören çiftçilerimize destek çıkılması. Bunun yanında yarım kalan projelerin ve kanaletlerin bir an önce tamamlanması, bölge çiftçilerimizi daha da rahatlatacak. Sulama projelerinin tamamlanmasıyla Şanlıurfalı çiftçiler, Türkiye'yi doyurmaya aday. İstediğimiz Hilvan, Siverek ve Viranşehir ilçeleriyle bazı merkez mahallelerin sulama projelerinin bir an önce tamamlanmasıdır."

Gübre fiyatlarının düşürülmesi ve hububat desteklerinin artırılmasının çiftçiyi çok memnun ettiğini anlatan Eyyüpoğlu, böylece ekim alanlarının genişlemesiyle tarım gelirinin daha da yükseleceğini kaydetti. Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz da geçen yıl düzensiz yağışlar nedeniyle bölgede birçok ekili alanın zarar gördüğünü, bu yıl yağışların düzenli başladığını bunun da çiftçileri memnun ettiğini söyledi. Harran Ovası'nda pamuk hasadının devam ettiğini hatırlatan Özyavuz, şöyle konuştu: "Yağışların iyi olmasıyla bir yandan çiftçilerimiz sevinirken diğer bir yandan üzülüyor. Şu günlerde yağan yağmur tarlada bekleyen pamuğa zarar verdi. Yağışların şubat ve mart aylarında olması çiftçilerimizi daha da sevindirecek. Şu anda kuru tarım yapan çiftçilerimiz, tohumlarını ekmeye başladı. Önümüzdeki günlerde de yağışlar devam ederse tohumlar erken yeşermeye başlar. Malum geçen yıl kurak geçti inşallah bu yıl iyi olacak." - Gelecek yıldan çok umutluyuz Göktepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Recep Demir ise yağmurların erken olmasıyla bu yıl tohum ekimine de erken başladıklarını söyledi.