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GAP Havalimanı'nda yangın tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen tatbikatta GAP Havalimanı'na indiği sırada kaza yapan uçakta çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda uçak kazası ve yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği "Menekşe Havayolları"na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, piste inerken kaza yaptı.

Motorunda yangın çıkan ve deposunda 5 ton yakıt bulunan uçaktaki 85 yolcu kurtarılarak, yangın söndürüldü.

Yaralanan yolcular ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tatbikatı uzaktan izleyen vatandaşlar, olayı gerçek zannetti.

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