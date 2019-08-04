GAP şehirlerinde içme suyu problemine son

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında bulunan şehirlerin içme suyu ihtiyaçlarını, tamamladığı tesisler aracılığıyla uzun vadeli olarak ortadan kaldırıyor. GAP kapsamında olan Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin ve ilçeleri, Şırnak ve İdil ilçesi ile Siirt ve ilçelerinde DSİ tarafından birçok içme suyu tesisinin tamamlanarak hizmete alındığını aktaran Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Tamamlanan tesislerle bölgeye yıllık 690,39 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyu temin ediyoruz. Çoğu ilimizin acil içme suyu ihtiyaçlarını karşıladık. Ancak biz planlamalarımızı şehirlerimizin gelecekteki nüfuslarını da göz önünde bulundurarak uzun vadeli yapıyoruz. Hizmete alınan tesisler ile bölgedeki illerin 2040, 2050 yıllarına kadar olan içme suyu ihtiyaçları planlandı” diye konuştu. Bölgede, içme suyu temin projeleri anlamında bazı illerde çalışmaların sürdüğünden bahseden Bakan Pakdemirli, “Devam eden projelerimizi de en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın en tabii hakkı olan temiz ve yeterli suya ulaşımını gelecekte de garanti altına alacağız” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen çalışmalar

Atatürk Barajı’ndan su verilen Şanlıurfa’da, içme suyu arıtma tesisi birinci kademe, ikinci kademe, terfi merkezleri ile isale ve dağıtım hatları inşa edildi. Ayrıca, Şanlıurfa’nın Siverek, Suruç, Viranşehir, Hilvan, Birecik ve Halfeti ilçelerinde içme suyu isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi inşaatları devam ediyor. Dicle Barajı’ndan alınan su ise Diyarbakır’a veriliyor. Bu kapsamda 25 kilometrelik isale hattı, günlük 255 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi inşa edilerek, yıllık 128 milyon metreküp içme suyu temin edildi. Diğer yandan, Ergani ilçesinin içme suyu problemini çözmek için yılda 15,6 milyon metreküp içme suyu temin edecek isale hattı ve arıtma tesisinin inşaatı tamamlandı.

Mardin’de Beyazsu kaynağından alınan memba suyu, 127 kilometre isale hattı ile Mardin şehir merkezi, Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri, Ortaköy, Şenyurt ve Gökçebağ beldeleri ile civar köylere ulaştırıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların 2045 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanarak, yıllık 46,5 milyon metreküp içme suyu sağlandı. Ayrıca, Dargeçit, Ömerli ve Yeşilli ilçelerinde içme suyu tesislerinin yapımı tamamlanarak toplam 8,83 milyon metreküp içme suyu temin edilirken, Midyat ilçesi içme suyu tesislerinin inşaatının da 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Adıyaman şehir merkezinin 2040 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı Çelikhan ilçesi yakınlarındaki Havşari, Çokpınar, Mir ve Balıksırtı kaynaklarından alınan memba suyunun 35 kilometrelik isale hattı ile taşınmasıyla karşılandı. Projeyle, il merkezine yıllık 18 milyon metreküp içme suyu temin edildi. Ayrıca, Adıyaman Çelikhan İçme Suyu Projesi kapsamında ilçe merkezine yılda 1,83 milyon metreküp içme suyu sağlandı. Şırnak’ta tamamlanan 48,7 kilometre uzunluktaki isale hattı ile Mijin kaynağından alınan memba suyu, Şırnak şehir merkezi, Balveren, Geçitboyu, Şenoba, Yeni Hilal beldelerine ulaştırılarak 2023 yılına kadar olan yıllık 7,28 milyon metreküp içme suyu ihtiyacı karşılanırken, Silopi ve Başverimli beldesi, Cizre, İdil ve beldesi Karalar’ın uzun vadeli su ihtiyaçları karşılandı.

Siirt’e bağlı Botan, Kezer ve Çayırlı çaylarından alınan yıllık 35 milyon metreküp içme suyu, toplam 159 kilometre isale hattı ve ileri içme suyu arıtma tesisleri ile Siirt şehir merkezi, Pervari, Kurtalan, Atabağı, Kayabağlar, Tillo yerleşim yerlerine iletildi. Gaziantep şehir merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla, Mizmilli mevkiindeki 47 kilometre isale hattı döşenerek, Kartalkaya Barajı ile birlikte yıllık 142 milyon metreküp içme suyu temin edildi. Göksu Çayından su temin edecek Düzbağ İçmesuyu Tesisleri ile Gaziantep’e yıllık 172,6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanırken, proje 2019 yılında hayata geçirilecek.

Kilis’in içme suyu ihtiyacı, inşa edilen Seve Barajı, terfi merkezi, isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi ile karşılandı. Ayrıca, dönem dönem açılan yer altı kuyuları ile şehrin acil içme suyu ihtiyacı karşılanırken, Kilis’in uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak Yukarı Afrin Barajı inşaatı tamamlandı. Öte yandan içme suyu isale hattının inşaatına başlanıldı.

