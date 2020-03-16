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Gap Şelalesi Tabiat Parkı turist akınına uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2020 12:09 | Son Güncelleme

Mardin'in Derik ilçesindeki Gap Şelalesi, doğaseverlerin akınına uğruyor. İlçe merkezine 4 km uzaklıkta bulunan Gap Şelalesi Tabiat Parkı son zamanların dikkat çeken turist noktaları arasında yer alıyor.

Gap Şelalesi Tabiat Parkı turist akınına uğradı

Derik’teki zeytin ağaçlarını sulayan ve bereket getirdiği inanılan Gap Şelalesi tabiat Parkı, havaların ısınmasıyla birlikte turist akınına uğruyor. 2017 yılında tabiat parkı ilan edilen Gap Şelalesi Tabiat Parkına piknik yapmak ve fotoğraf çektirmek için geldiklerini belirten vatandaşlar, güzel ve mutlu bir gün geçirdiklerini söyledi.

Şanlıurfa'dan Gap Şelalesi Tabiat Parkını görmek için gelen Eyüp Çelik isimli vatandaş, bölgeye bir daha geleceğini ifade etti. Çelik, “Gap Şelalesi Tabiat Parkının güzelliği ve eşsiz manzarasını daha önce haberlerde gördüm. Gerçekten çok güzel bir yer. Arkadaşlarımla güzel bir gün geçirdik. Herkese tavsiye ederim” dedi. (İHA)

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mardin Derik Gap Şelalesi Tabiat Parkı şelale

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