RAUF MALTAŞ - Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye ve dünyanın sayılı barajları arasında yer alan Atatürk Barajı, son aylarda Fırat Havzası'na düşen aşırı yağışların etkisiyle, bu yıl bölgedeki ovaları sulayabilecek kapasiteye erkenden ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 817 kilometrekare göl alanıyla Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise önde gelen sulama barajlarından birisi olan ve "barajların efendisi" olarak nitelendirilen Atatürk Barajı, bu yıl adeta yağışa doydu.

Özellikle son dönemde Fırat Havzası'na düşen kar ve yağmur suları, devasa baraja adeta ilaç oldu.

Yıllık ortalama su akışı 26 bin 654 milyar metreküp olan Atatürk Barajı, 48,7 milyar metreküp su depolama hacmine sahip bulunuyor. Bu miktardaki su, aynı zamanda Türkiye'nin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını tek başına karşılayabilecek bir kapasiteyi ifade ediyor.

Atatürk Barajı, başta Şanlıurfa, Harran, Mardin, Ceylanpınar, Siverek-Hilvan ovaları olmak üzere, bölge genelinde yaklaşık 10 milyon dekar bereketli toprağın suyla buluşmasını sağlıyor.