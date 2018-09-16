"GAP'ın başkenti"nde "beyaz altın" mesaisi

HALİL FİDAN - Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin yarısına yakınının gerçekleştirildiği "GAP'ın başkenti" Şanlıurfa'da, hasada başlayan işçiler gün boyunca güneşin altında yoğun mesai harcıyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Atatürk Barajı'nın sağladığı olanaklarla ekim alanları her geçen yıl artan pamuk, lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor.

Sağladığı avantajlarla Türkiye'nin dünya genelinde tekstilde söz sahibi olmasına katkı sunan pamukta hasada başlayan üreticiler, rekoltenin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesini bekliyor. "Beyaz altın" özellikle geçen yılki rekolte, fiyat ve destekleme oranlarıyla üreticisinin yüzünü güldürünce, bu yıl da bölge çiftçisi tarafından en çok tercih edilen ürün oldu.

Büyük umutlarla ektikleri pamuk için yaz boyunca etkili olan kavurucu sıcaklarda çalışmak durumunda kalan üreticiler, sıcak hava sayesinde bereketli bir hasat sezonu geçirmeyi umut ediyor.

Tarımda makineleşme hızla gelişmesine rağmen çeşitli nedenlerle bazı çiftçiler elle hasat yapmak durumunda kalıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan, akşama kadar pamuk toplayan ve daha çok kadınlardan oluşan işçiler ise pamuk toplama ücretlerinin artırılmasını talep ediyor.