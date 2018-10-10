Gar saldırısında ölen 103 kişi, Eskişehir'de anıldı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ANKARA'da 3 yıl önce Gar Kavşağı'nda düzenlenen bombalı terör saldırısında ölen 103 kişi, basın açıklaması ile anıldı.

Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından akşam saatlerinde Porsuk Bulvarı'nda basın açıklaması düzenlendi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı basın açıklamasında çeşitli sloganlar atıldı. '10 Ekim Ankara. Unutmadık Unutturmayacağız' yazılı pankart açan kalabalık adına TMMOB İKK sözcüsü Neşet Aykanat konuşma yaptı. Aykanat şunları söyledi:

"Yüreği insan sevgisiyle ve barış özlemiyle dolu 103 arkadaşımız yaşamını yitirdi. Yaklaşık 500 arkadaşımız yaralandı. Halen çok sayıda arkadaşımız farklı organ kayıplarına uğrayarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Yaşanan bu büyük katliamın acısı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Acımız kadar öfkemiz de tazeliğini koruyor. Gerçek katiller dışarıda gezdiği için isyanımız her gün biraz daha büyüyor. Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

