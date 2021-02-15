Gara: Hayatını kaybeden 13 Türk vatandaşı kimdi ve ne zaman kaçırılmıştı?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki operasyon sırasında cansız bedenlerine ulaşılan 13 Türk vatandaşının büyük bölümünü, çözüm sürecinin sona ermesinin ardından PKK tarafından alıkonulan kişiler oluşturuyor.

Şu ana kadar kimliği açıklanan 12 kişi arasında asker ve polislerin yanı sıra iki de sivil bulunuyor. Ancak, PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı (ANF), 2015'te yayımladığı bir haberde bu iki kişinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensupları olduğunu öne sürmüştü.

Kimliği tespit edilenlerin neredeyse tamamını Temmuz 2015 ile Eylül 2016 arasındaki dönemde PKK tarafından alıkonulan kişiler oluşturuyor.

Bu dönem aynı zamanda Türkiye ile PKK arasında yürütülen çözüm sürecinin de sona ermeye başladığı zamana denk geliyor.

Bu dönemde kaçırılan kişilerin serbest bırakılmasıyla ilgili 2018 yılında İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından yapılmış bazı girişimler bulunuyor. Ancak yapılan girişimler sonuçsuz kaldı.

Haziran 2018'de mesajları yayımlandı

ANF; 7 Haziran 2018'de Astsubay Semih Özbey, Polis memuru Sedat Yabalak, Er Sedat Sorgun, Müslüm Altuntaş, Adil Kavaklı, Süleyman Sungur ve Uzman Çavuşlar Hüseyin Sarı, Ümit Gıcır ve Mevlüt Kahveci'nin sesli ve görüntülü mesajlarını yayımlamıştı.