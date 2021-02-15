Gara: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu'nu Irak'ın kuzeyindeki operasyonla ilgili olarak bilgilendirecek

Hükümet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yönelik operasyonu ve PKK'nın elindeki 13 Türk vatandaşının yaşamını yitirmesi ile ilgili olarak TBMM'yi bilgilendirecek. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yarın Meclis Genel Kurulu'nda operasyonla ilgili bilgi vermesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Rize İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 13 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan "Eğer PKK tarafından gerçekleştirildiği doğrulanırsa, en şiddetli şekilde kınıyoruz" açıklamasına" tepki gösterdi.

Erdoğan, "Artık yağma yok. Eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız" dedi.

Erdoğan, PKK'nın, 13 Türk vatandaşının, "hava operasyonu" nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiasıyla ilgili olarak da, "Terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları, hepiniz 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz. (...) Artık hiçbir ülke, kuruluş, yapı ve kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz" diye konuştu.