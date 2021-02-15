Gara Operasyonu Sonrası Eleştirilen HDP’den Tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Gara Operasyonunda PKK’nın elindeki rehinelerin örgüt tarafından öldürülmesi, tansiyonu yükseltti. Eleştirilerin hedefinde HDP ve özellikle milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu var. İki isim, tepkilere videolu mesajla yanıt verdi. Operasyonun ardından dün başlayan tartışmalar bugün de sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un isim vermeden HDP’yi hedef almasına bugün yanıt geldi. HDP’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kimse sebep olduğu kan ve gözyaşını, HDP’ye dil uzatarak temizleyemez. 6 milyondan fazla oy almış partimize dil uzatmak, sarayın bol maaşlı medya kayyımı olan Fahrettin Altun'un boyunu aşmaktadır. Halkın gerçekleri bilmeye hakkı vardır. Hesap vereceksiniz” sözleriyle tepki gösterildi. Bunun üzerine Altun bugün daha sert tonda bir mesaj daha yayınladı. Altun mesajında, ”Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak. Sadece sizden değil sizinle birlikte yol yürüyenlerden de. PKK’nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir. Tehditleriniz bize sadece güç verir. Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne!” ifadelerini kullandı.

Bu mesajın ardından, dün paylaştıkları mesajlar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu da videolu birer mesaj yayınladı. “Canlarımızın ölümünde kimin sorumluluğu varsa, şiddetle kınıyorum” HDP’nin sosyal medya hesabından yayınlanan videosunda İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, 5-6 yıldır asker ve polislerin alıkonulduğunu ancak bu durumun üstünün örtülmeye çalışıldığını savundu. Daha önce de benzer durumların yaşandığını ancak sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin inisiyatif almaları sonucu kan dökülmeden sorunun çözüldüğünü hatırlatan Kaya, “Bizim tüm bu çabalarımıza karşın AKP hükümeti yıllardır bu konuda tek bir adım atmadığı gibi, atmak isteyenleri de itham edici ve engelleyici tutumlar geliştirdi. Bu ölümlerden sorumlu olanlara soruşturmalar açılması gerekirken, gerçekleri söyleyenleri ‘askerlerimiz ölmeyebilirdi’ diyenlere, bizlere milletvekilliği görevini yapan bizlere soruşturmalar açılıyor. Halkımız yalanlarınıza ve oyunlarınıza alet olmuyor diye çılgına dönmüş olabilirsiniz. Bu ölümler de dahil olmak üzere üniforması ne olursa olsun insanlarımızın, canlarımızın ölümünde kimin sorumluluğu varsa, şiddetle kınıyorum ve hesap vermelidirler diyorum” şeklinde konuştu.