Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara’da şehit edilen 13 vatandaştan biri olan Topçu er Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş oğlunun cenazesini tanımakta güçlük çektiğini ve bir deri bir kemik kaldığını ifade etti.

2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli Pürümür karayolunda Erzincan’daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm Altıntaş teröristlerce kaçırılmıştı. Gara’da PKK’lı teröristlerce şehit edilen Müslüm Altıntaş’ın anne ve babası teröre lanet okurken, gururlu olduklarını söylediler.

"BİZİ HÜKÜMETİMİZE KARŞI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bazılarının kendilerini hükumete karşı kışkırtmaya çalıştığını ifade eden Baba Şevket Altıntaş, “Evlat acısı o manzarayı görmekte kolay değil ama gururluyum. Bunun üzerine siyaset yapmanın bir izahı yok. Can beden üzerine siyaset yapılmaz. Yıllarca bize bu zulmü yaşattılar. Bizi Hukumetimize karşı kışkırtıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kadar iyi niyetine rağmen bunu bize ters lanse ettirmek isteyen siyasetçilere söylüyorum” dedi.

"YEMEZLER YEDİRİRLER DİYORLARDI BİZE"

Bu teröristlerin sözcüleri bize çocuklarınıza yemeden yedirdiklerini söylediklerini belirten Altıntaş, “Bize ne diyorlardı “merak etmeyim bunlar yedirmez yedirirler” onlara gerilla diyorlardı. Bunu halka öyle inandırdılar ki, benim masum saf kürdüm bunlara inanarak aynı söylemlerde bulunuyor. Biz bile inandık. Ama üs akıl ne derse taban bunu yapıyor” şeklinde konuştu.