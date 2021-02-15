Gara şehidinin cenazesinde gerginlik! Meral Akşener'in çelengini parçalamak istedi

Gara'da ellerinde tuttukları vatandaşlarımızı haince şehit eden teröristler 6 yıldır ellerinde tuttukları Erzurumlu Er Sedat Sorgun'u da şehit etti. Van'da vatani görevini yaparken 2015 yılında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan teyzesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret ettikten sonra memleketi Erzurum'a dönüş yolunda Diyarbakır Lice'de yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Er Sedat Sorgun'dan o günden itibaren haber alınamamıştı.

'EVLAT NÖBETİNE' KATILMIŞLARDI

Kendisinden bir haber alınamayan Sorgun'un teyzeleri Macide Uslu ile Halime Şehidoğlu, Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelere katılmıştı. Dayısının eşi Elvan Çoban, Erzurum'da Diyarbakır annelerine verilen destek mitinginde Sedat Sorgun'un kaçırılmasıyla ilgili açıklama yapmış "Sedat'ı istiyoruz" demişti.

PKK'lı teröristlerin Gara'daki mağarada katlettiği 13 kişiden biri olan şehit Sorgun'un acı haberi, askeri yetkililer tarafından merkez Yakutiye ilçesindeki Rabiaana Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Askeri yetkililer tarafından iletilen haber sonrası vatandaşlar evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.