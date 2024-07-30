HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gara ve Haftanin'e hava harekatı: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Gara ve Haftanin'e hava harekatı: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.07.2024 10:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi.

Gara ve Haftanin'e hava harekatı: 13 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Almanya sahte belgelerle Schengen vizesi dağıttı!Almanya sahte belgelerle Schengen vizesi dağıttı!
Anahtar Kelimeler:
terörist Gara terör operasyonu
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartında istenilen oldu!

Kredi kartında istenilen oldu!

En ucuzu bile 750 bin lira olunca ikinci el otomobilin pabucu dama atıldı

En ucuzu bile 750 bin lira olunca ikinci el otomobilin pabucu dama atıldı

Ambulansla hafif ticari kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Ambulansla hafif ticari kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Özellikle iki partideki vekil ve başkanlar AK Parti'ye geçmek istedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bekleyin' dedi... İşte sebebi

Özellikle iki partideki vekil ve başkanlar AK Parti'ye geçmek istedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bekleyin' dedi... İşte sebebi

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme TBMM’den geçerek yasalaştı!

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme TBMM’den geçerek yasalaştı!

İstanbul'da trafikte dehşeti yaşattı! Bakan Yerlikaya 'Affetmeyeceğiz' diyerek duyurdu

İstanbul'da trafikte dehşeti yaşattı! Bakan Yerlikaya 'Affetmeyeceğiz' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.