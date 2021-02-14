Gara'da hayatını kaybedenlerden 10'unun kimliği belli oldu

Baruş, bu kişilerin "yakından ateş edilerek" öldürüldüğünün tespit edildiğini açıkladı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ın Gara bölgesine düzenlediği hava operasyonunda bir mağarada ölü bulunan çoğu güvenlik görevlisi 13 kişiden 10'unun kimliğinin tespit edildi. Düzenlediği basın toplantısı ile hayatını kaybeden kişilerin kimliklerine ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaşan Malatya Valisi Aydın Baruş, 3 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Baruş'un verdiği bilgilere göre, hayatını kaybedenler 13 Ağustos'ta Diyarbakır Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, 28 Temmuz 2015'te Diyarbakır-Lice-Bingöl yol ayrımında alıkonulan Urfa İl Emniyette görevli polis memuru Sedat Yabalak, 18 Eylül'de Tunceli Erzincan yolunda alıkonulan Astsubay Çavuş Semih Özbey, 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak için yola çıkan ve Tunceli Pülümür karayolunda alıkonulan tankçı er Adil Kabaklı, 24 Temmuz 2016'da Lice'de alıkonulan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Vedat Kaya, 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Jandarma Er Süleyman Sungur, 21 Eylül 2016'da Hakkari'de alıkonulan Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci, 2 Ekim 2015'te Tunceli'de alıkonulan topçu er Müslim Altıntaş, Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaş Aydın Köse ayrıca Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaş Muhammet Salih Kanca.

"Bombalı saldırı söylentileri alçakça bir provokasyondur" Otopsi sonuçlarına ilişkin bilgi veren Malatya Valisi Aydın Baruş, "Malatya Adli Tıp Kurumu'nda Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tıp uzmanları tarafından yapılan otopsilerin sonuçlarına göre evlatlarımızın yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle 12'sinin baş bölgesinde, birinin ise göğüs bölgesinde mermi giriş-çıkışı olduğu tespit edilmiştir. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırı sonucunda şehit olduğuna yönelik söylentileri tamamen yalan ve alçakça bir provokasyondur; şehitlerimizin aileleri de ilimize intikal halinde olup evlatlarımızın naaşlarının görgülerin başsavcılık tarafından bizzat kendilerine yaptırılacaktır" diye konuştu. PKK'ya yakın yayın organlarında, alıkonulan 13 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Halk Savunma Merkezi (HPG) açıklamasında da, "Üç gün boyunca gelişen ağır bombardımanlar, kamp dışında ve içinde gelişen yoğun çatışmalar elimizde esir olarak bulunan MİT mensubu, asker ve polislerin bir kısmının yaşamını yitirmesine yol açmıştır" denilmişti.