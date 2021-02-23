Gara’da Pençe Kartal-2 Harekatı’nda ele geçirilen iki teröristin kan donduran ifadeleri ortaya çıktı

Pençe Kartal-2 Harekatı’nda ele geçirilen iki teröristin kan donduran ifadeleri ortaya çıktı. Operasyonda ele geçirilen 2 terörist Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili, “Eğer operasyon başlarsa, bir şey olursa, destek kuvvet gelmezse rehineleri infaz edin, öldürün” emri aldığını itiraf etti.

Terör örgütü PKK unsurlarını etkisiz hale getirmek, Irak’ın kuzeyinden gelebilecek terör saldırılarını engellemek için 10 Şubat saat 02.55’te Pençe Kartal-2 Harekatı başlamıştı. Alınan istihbaratlar neticesinde örgütün bölgedeki mağarada sivilleri saklayarak kaçırmaya çalıştığı bilgisine de ulaşıldı. Söz konusunu operasyonun icra edildiği mağaranın başlıca özellikleri, 3 giriş, 9 oda ve 7 tane demir kapıdan oluştuğu tespit edildi. Yakalanacağını anlayan teröristler 13 sivil vatandaşı şehit etti. Yakalanan teröristler ise itiraflar bulundu.

“Eğer operasyon başlarsa, bir şey olursa, destek kuvvet gelmezse rehineleri infaz edin, öldürün”

Eğer operasyon başlarsa, bir şey olursa, destek kuvvet gelmezse rehineleri infaz edin, öldürün emrini aldıklarını belirten terörist şu itiraflarda bulundu:

“Gerçek adım Osman Acer. Kod adım Şerven Korkmaz, 1994 doğumluyum. 2012’de PKK’ya katıldım. Aslen Şırnaklıyım. Doğum yerim Mersin’dir. Baba adım Ali Acer; Anne adım Zehra Acer’dir. 2020 yılında Gara’ya cezaevine düzenlemem yapıldı. Eğer operasyon başlarsa, bir şey olursa, destek kuvvet gelmezse rehineleri infaz edin, öldürün. Alınan rehine Türk rehineleri polis, subay, askerleri öldürme talimatını vermişti. Böyle demişti. Ve 10 Şubat 2021’de Roj Başa doğru operasyon başladı. Sonra dönüp yanına birkaç kişiyi aldı, tutuklu olan esirlerin yanına gitti. Türk subayların polis olsun asker olsun onların yanına gitti, hepsini imha etti. Çatışma devam etti, birkaç gün böyle sürdü ve sonra Merkez Botan yani Doğan Geçgel teslim oldu, ondan sonra ben teslim oldum.”