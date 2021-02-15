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Gara’da şehit edilen polis memurunun babası: "Vatan, bayrak, ezan sağ olsun"

15.02.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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Terör örgütü PKK mensupları tarafından Gara’da şehit edilen 13 rehineden biri olan polis memuru Vedat Kaya, memleketi Mardin’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Terör örgütü PKK mensupları tarafından Gara’da şehit edilen 13 rehineden biri olan polis memuru Vedat Kaya, memleketi Mardin’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit babası Şeyhmus Kaya, "Ben bu çizgiden dönmem kimse beni döndüremez. Vatan, bayrak, ezan sağ olsun" dedi.
Terör örgütü PKK mensupları, Irak’ın kuzeyinde bulunan Gara’da bir mağarada rehin tuttuğu 13 rehineyi kurşuna dizerek katletti. Güvenlik görevlileri tarafından Türkiye’ye getirilen rehinelerin naaşları, Malatya’da yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerin teslim edilmesinin ardından polis memuru Vedat Kaya’nın naaşı memleketi Mardin’e getirildi. Ambulanstan alınan şehidin cenazesi katafalka konuldu. Dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından Kaya’nın öz geçmişi okundu. Şehidin cenazesi yapılan törenin ardından Selen Kışlası Şehitliğine defnedildi.
Şehit Kaya’nın babası Şeyhmus Kaya, evinde yol arkadaşları olan HDP önündeki evlat nöbeti tutan ailelerle yaptığı açıklamada kendisinin bu yoldan dönmeyeceğini ve kimsenin de onu döndüremeyeceğini kaydetti. Acılı baba Kaya, "Benim oğlum şehit oldu, hepimiz şehit için buradayız, şehit olmaya geldik. Ben bu çizgiden dönmem kimse beni döndüremez. Vatan, bayrak, ezan sağ olsun, bütün güvenlik güçlerimiz ve şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.
Evlat nöbetine devam eden ve Mardin’de şehit uğurlamasına katılan Süleyman Aydın ise terörün bir kez daha kirli yüzünü gördüklerini aktardı. Aydın, "Biz Diyarbakır anne ve babaları olarak, bir kez daha terörün kirli yüzünü gördük. Masum ve silahsız insanları katlediyorlar. 13 şehidimiz var acımız çok büyük, Mardin’e geldik hepimiz yastayız, terörü lanetliyoruz, teröre destek verenleri de lanetliyoruz" şeklinde konuştu.

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