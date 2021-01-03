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Garajda cesedi bulunan genç toprağa verildi

03.01.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Ankara’da bir apartmanın garajında henüz belirlenemeyen bir sebeple ölü bulunan 3 gençten biri olan Burak Karakoç, Çankırı’da toprağa verildi.Ankara’nın Pursaklar ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın garajında 3 gencin cansız bedeni bulundu.

Ankara’da bir apartmanın garajında henüz belirlenemeyen bir sebeple ölü bulunan 3 gençten biri olan Burak Karakoç, Çankırı’da toprağa verildi.
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın garajında 3 gencin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden gençlerin Halil İbrahim Altıntaş (24), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (24) olduğu belirlendi. Üç arkadaştan biri olan Burak Karakoç, Çankırı’da toprağa verildi. Gencin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
Yapraklı ilçesi Topuzsaray köyüne getirilen Karakoç’un naaşı köy meydanında kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Yapraklı Kaymakamı Yavuz Arslan, ailesi ve yakınları katıldı.

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