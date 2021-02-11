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Garajda çıkan yangın apartman sakinlerini korkuttu

11.02.2021 00:59 | Son Güncelleme:
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Karaman’da bir apartmanın zemin katındaki garajda çıkan yangın üst kattaki dairelere sıçramadan söndürüldü.Yangın, gece saat 23.00 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binada yaşandı.

Karaman’da bir apartmanın zemin katındaki garajda çıkan yangın üst kattaki dairelere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, gece saat 23.00 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, garajdan alevlerin yükseldiğini fark eden bina sakinleri hemen kendilerini dışarı atarken, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, poliste çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürülürken, garajda bulunan hasır yastıklar ile ev malzemeleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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