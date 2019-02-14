Garajda park halindeki otomobil yandı

Karabük’te evin garajında park halindeki bir otomobil yandı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangının kundaklama yada arızadan kaynaklı mı olduğu yönünde polis soruşturma başlattı.

Karabük köyü mahallesi Gazi Aytekin Caddesi Ünal Sokakta evin garajından aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri kapalı olan garajın kapısını kırarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında Erdal Sesver’e ait 43 AD 030 park halindeki otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin arka kısmından alev aldığı tespit edilirken, polis çıkan yangının kundaklama mı yada başka neden mi kaynaklandığı yönünde soruşturma başlattı.



