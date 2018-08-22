Garajdan çıkanlara inanamadı!

Eriegin garajı dekore etmek isterken bakın nasıl nasıl bir sürprizle karşılaştı...

Çıkanlar şok etti

1 / 163 Büyükbabasının 20 yıldır el sürülmeyen garajını restore etmeye karar veren Eriegin isimli Reddit kullanıcısı, aldığı bu kararla birlikte küçük bir mirasa kondu.

2 / 163 Garajda 20 yılı aşkın süredir saklanan 2 spor araba olduğunu fark eden Eriegin, heyecanını sosyal medyadan milyonlarla paylaştı.

3 / 163 Büyükbabasının egzotik araç kiralama işine girmek için 1989 yılında satın aldığı spor arabalar, sigorta masraflarının yükselmesiyle birlikte garaja kapatılarak kaderine terk edilmiş.

4 / 163 20 yıl sonra kapıları açılan garajda bulunan araçlarsa 1981 model Lamborghini Countach 5000 S ve Ferrari 308. Ferrari 308, model yılına göre 50 ile 100 bin dolar arasında satılabilme imkanı var.

5 / 163 Garajdan çıkan Lamborghini ise şu anki haliyle 300 bin dolar ediyor. Restore edilirse sağlanacak kazanç ise 500 bin doların üzerinde olacak.

6 / 163 Sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok ilgi gören araç Lamborghini oldu. Eriegin henüz araçları satmayacağını söylese de gelen teklifleri değerlendirebileceğini söyledi.

7 / 163 Eriegin, büyükanne ve büyükbabasının bir zamanlar 1955 Mercedes 300SL Gullwing'e sahip olduğunu söyledi. Ancak ailenin bu araca hala sahip olup olmadıkları teyit edilmedi. Mercedes hala ailenin üzerine gözüküyorsa, aracın tek başına getirisi 1 milyon sterlin değerinde olacak.

8 / 163 ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ Kapıyı açtıklarında ise gözlerine inanamadılar...

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15 / 163 Barselona'da yankesicilerle ilgili hikayeleri dinleyen bir turist onlara bir şaka yapmak istedi ve cüzdanının içine bolca sim ekleyip not yazdı...

16 / 163 Sonrasında uyuyakaldı ve cüzdanı, hırsızlar için hazırladığı cüzdanı çalındı...

17 / 163 Ve işte hazırlanan cüzdandan çıkanlar...

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43 / 163 Savaş sonrası sığınaktan çıkalar şok etti..

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58 / 163 I. Dünya Savaşına katılan askerlerin öektuplarını bulan bir arkeolog, mektuplarda yazan yeri buldu ve içinden çıkanlar şok etti...

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69 / 163 Eve yeni taşınan bu aile, bahçelerine çiçek ekmek istediler ama kazdıkları yerden çıkanlar şok etti.

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80 / 163 Malissa Sergent Lewis isimli kadın işine giderken yolda gördüğü hareket eden bir çöp poşetiyle neye uğrafığını şaşırdı...

81 / 163 Poşete yaklaşıp açtığında ise şok oldu...

82 / 163 Terk edilmiş bu yavru köpek, işte böyle kurtarıldı.

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84 / 163 Tadilat sırasında evden çıkanlar şok etti...

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101 / 163 Her şey bu trafik kazasıyla ortaya çıktı.

102 / 163 Bir binaya çarpan araç sonrası olay yerine gelen polisler evin içine girince şok oldu...

103 / 163 Evde yaralı olup olmadığına bakmak isteyen polisler, evde uyuşturucu yetiştirildiğini öğrendiler.

104 / 163 Ve o anlarda işte böyle kaydedildi.

105 / 163 Eve yeni taşınan çift döşemelerin altında bir kapı buldu.

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142 / 163 Meksika'nın başkenti Meksiko yakınlarında mamut fosili bulundu.

143 / 163 BBC'de yer alan habere göre, Meksikalı uzmanlar Meksiko'ya bağlı Tultepec köyü yakınlarında aralık ayında buldukları kalıntıların 14 bin yıl öncesine ait olabileceğini söyledi.

144 / 163 Uzmanlar, kalıntıları parçalara ayrılmış halde bulunan mamutun insanlar tarafından eti ve postu için öldürülmüş olabileceğini ifade etti.

145 / 163 Mamut kalıntılarının bir kısmının ise, ağır mamutların saplanıp kaldığı o zamanlarda sığ bir göl olan alanda bulunduğu kaydedildi.

146 / 163 Antropoloji ve Tarih Ulusal Enstitüsü'nde görevli arkeolog Luis Cordoba, başkent Meksiko yakınlarında 50'den fazla mamut kalıntısının bulunduğunu söyledi.

147 / 163 Tultepec yakınlarında yerin 2 metre altında iyi muhafaza edilmiş halde bulunan kalıntıların ise 20 - 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir mamuta ait olabileceğini belirtti.

148 / 163 Fosillerin bir araya getirilerek sergilenmesi bekleniyor.<br>Meksika'da göllerin olduğu birçok bölgede mamut kalıntılarına rastlanıyor.

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152 / 163 Çöplükte bulduğu kutudan çıkanlar şok etti...

153 / 163 Kutuya açtığında, içinden bir kılıç çıktı.

154 / 163 Kılıcı temizlemek için petrol ve kumaş parçasının yanı sıra bilmediği bir kaç materyal daha buldu.

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