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Garajdan çıkanlara inanamadı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.08.2018 09:31 | Son Güncelleme

Büyükanne ve büyükbabasından kalan garajı 20 yıl sonra açan Eriegin isimli üniversite öğrencisi genç gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Eriegin garajı dekore etmek isterken bakın nasıl nasıl bir sürprizle karşılaştı...

Çıkanlar şok etti

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Büyükbabasının 20 yıldır el sürülmeyen garajını restore etmeye karar veren Eriegin isimli Reddit kullanıcısı, aldığı bu kararla birlikte küçük bir mirasa kondu.
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Garajda 20 yılı aşkın süredir saklanan 2 spor araba olduğunu fark eden Eriegin, heyecanını sosyal medyadan milyonlarla paylaştı.
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Büyükbabasının egzotik araç kiralama işine girmek için 1989 yılında satın aldığı spor arabalar, sigorta masraflarının yükselmesiyle birlikte garaja kapatılarak kaderine terk edilmiş.
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20 yıl sonra kapıları açılan garajda bulunan araçlarsa 1981 model Lamborghini Countach 5000 S ve Ferrari 308. Ferrari 308, model yılına göre 50 ile 100 bin dolar arasında satılabilme imkanı var.
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Garajdan çıkan Lamborghini ise şu anki haliyle 300 bin dolar ediyor. Restore edilirse sağlanacak kazanç ise 500 bin doların üzerinde olacak.
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Sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok ilgi gören araç Lamborghini oldu. Eriegin henüz araçları satmayacağını söylese de gelen teklifleri değerlendirebileceğini söyledi.
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Eriegin, büyükanne ve büyükbabasının bir zamanlar 1955 Mercedes 300SL Gullwing'e sahip olduğunu söyledi. Ancak ailenin bu araca hala sahip olup olmadıkları teyit edilmedi. Mercedes hala ailenin üzerine gözüküyorsa, aracın tek başına getirisi 1 milyon sterlin değerinde olacak.
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ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ
Kapıyı açtıklarında ise gözlerine inanamadılar...
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Barselona'da yankesicilerle ilgili hikayeleri dinleyen bir turist onlara bir şaka yapmak istedi ve cüzdanının içine bolca sim ekleyip not yazdı...
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Sonrasında uyuyakaldı ve cüzdanı, hırsızlar için hazırladığı cüzdanı çalındı...
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Ve işte hazırlanan cüzdandan çıkanlar...
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Savaş sonrası sığınaktan çıkalar şok etti..
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I. Dünya Savaşına katılan askerlerin öektuplarını bulan bir arkeolog, mektuplarda yazan yeri buldu ve içinden çıkanlar şok etti...
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Eve yeni taşınan bu aile, bahçelerine çiçek ekmek istediler ama kazdıkları yerden çıkanlar şok etti.
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Malissa Sergent Lewis isimli kadın işine giderken yolda gördüğü hareket eden bir çöp poşetiyle neye uğrafığını şaşırdı...
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Poşete yaklaşıp açtığında ise şok oldu...
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Terk edilmiş bu yavru köpek, işte böyle kurtarıldı.
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Tadilat sırasında evden çıkanlar şok etti...
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Her şey bu trafik kazasıyla ortaya çıktı.
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Bir binaya çarpan araç sonrası olay yerine gelen polisler evin içine girince şok oldu...
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Evde yaralı olup olmadığına bakmak isteyen polisler, evde uyuşturucu yetiştirildiğini öğrendiler.
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Ve o anlarda işte böyle kaydedildi.
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Eve yeni taşınan çift döşemelerin altında bir kapı buldu.
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Meksika'nın başkenti Meksiko yakınlarında mamut fosili bulundu.
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BBC'de yer alan habere göre, Meksikalı uzmanlar Meksiko'ya bağlı Tultepec köyü yakınlarında aralık ayında buldukları kalıntıların 14 bin yıl öncesine ait olabileceğini söyledi.
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Uzmanlar, kalıntıları parçalara ayrılmış halde bulunan mamutun insanlar tarafından eti ve postu için öldürülmüş olabileceğini ifade etti.
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Mamut kalıntılarının bir kısmının ise, ağır mamutların saplanıp kaldığı o zamanlarda sığ bir göl olan alanda bulunduğu kaydedildi.
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Antropoloji ve Tarih Ulusal Enstitüsü'nde görevli arkeolog Luis Cordoba, başkent Meksiko yakınlarında 50'den fazla mamut kalıntısının bulunduğunu söyledi.
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Tultepec yakınlarında yerin 2 metre altında iyi muhafaza edilmiş halde bulunan kalıntıların ise 20 - 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir mamuta ait olabileceğini belirtti.
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Fosillerin bir araya getirilerek sergilenmesi bekleniyor.<br>Meksika'da göllerin olduğu birçok bölgede mamut kalıntılarına rastlanıyor.
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Çöplükte bulduğu kutudan çıkanlar şok etti...
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Kutuya açtığında, içinden bir kılıç çıktı.
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Kılıcı temizlemek için petrol ve kumaş parçasının yanı sıra bilmediği bir kaç materyal daha buldu.
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Anahtar Kelimeler:
Garaj miras zengin araba

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