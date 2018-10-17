İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, reklam dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan ve bu yıl 30. su düzenlenen Kristal Elma Ödülleri’nde 1 Özel Ödül, 1 Büyük Ödül, 1 Kristal, 1 Gümüş ve 1 Bronz Elma olmak üzere toplamda 5 ödül birden kazandı.

Garanti Bankası açıklamasına göre, Garanti, "30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamverenleri" kategorisinde Özel Ödül alırken, yeni teknoloji kanalı MegaTeknoForce ile Online Film Büyük Ödülü ve yine Online Film dalında Banka, Sigorta ve Finansal Hizmetler kategorisinde Kristal Elma’nın sahibi oldu.

Garanti Bankası, bu ödüllerin yanı sıra Tasarım kategorisinin Faaliyet Raporları dalında Imagination Makes The World Go Round ile Gümüş ve yine MegaTeknoForce ile Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon kategorisinde Sosyal Medya dalında Bronz Elma ile ödüllendirildi.

Garanti’nin bu yıl Kristal Elma’da ödülleri toplayan Youtube kanalı projesi MegaTeknoForce’ta Bartu Küçükçağlayan ile Feyyaz Yiğit iki Youtuber’ı canlandırıyor. Her birinde farklı bir hikayenin paylaşıldığı videolarda ikili, kimi zaman bungee jumping yaparken QR kodla para çekmeyi deniyor kimi zaman da dijital kredi teknolojisini test etmek üzere lüks bir lokantaya giderek hesap gelmeden anında kredi çekip teknolojinin hızını test ediyor.