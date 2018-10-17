HABER

Garanti Bankası 2018 Kristal Elma Ödüllerinde yine "Elma"ları topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

Garanti Bankası, Kristal Elma Ödülleri’nde 1 Özel Ödül, 1 Büyük Ödül, 1 Kristal, 1 Gümüş ve 1 Bronz Elma olmak üzere toplamda 5 ödül birden kazandı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, reklam dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan ve bu yıl 30. su düzenlenen Kristal Elma Ödülleri’nde 1 Özel Ödül, 1 Büyük Ödül, 1 Kristal, 1 Gümüş ve 1 Bronz Elma olmak üzere toplamda 5 ödül birden kazandı.

Garanti Bankası açıklamasına göre, Garanti, "30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamverenleri" kategorisinde Özel Ödül alırken, yeni teknoloji kanalı MegaTeknoForce ile Online Film Büyük Ödülü ve yine Online Film dalında Banka, Sigorta ve Finansal Hizmetler kategorisinde Kristal Elma’nın sahibi oldu.

Garanti Bankası, bu ödüllerin yanı sıra Tasarım kategorisinin Faaliyet Raporları dalında Imagination Makes The World Go Round ile Gümüş ve yine MegaTeknoForce ile Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon kategorisinde Sosyal Medya dalında Bronz Elma ile ödüllendirildi.

Garanti’nin bu yıl Kristal Elma’da ödülleri toplayan Youtube kanalı projesi MegaTeknoForce’ta Bartu Küçükçağlayan ile Feyyaz Yiğit iki Youtuber’ı canlandırıyor. Her birinde farklı bir hikayenin paylaşıldığı videolarda ikili, kimi zaman bungee jumping yaparken QR kodla para çekmeyi deniyor kimi zaman da dijital kredi teknolojisini test etmek üzere lüks bir lokantaya giderek hesap gelmeden anında kredi çekip teknolojinin hızını test ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Elif Güvenen, Kristal Elma Ödülleri’nde bir kez daha farklı kategorilerde ödüle layık görülmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Garanti Bankası olarak, sektörde fark yaratan öncü marka olmanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini yıl boyu bütün çalışmaları bu bilinçle sürdürdüklerini aktaran Güvenen, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda yaratıcılık da, yaptığımız tüm iletişim çalışmalarının en değerli unsurlarının başında geliyor. İletişim çalışmalarının tüketiciyle buluşmamızda en etkili yolu olan reklam kampanyalarımızda da yaratıcılık konusunu çok önemsiyoruz. Bu nedenle de büyük bir titizlik ve özveri ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaların reklam dünyasının en prestijli organizasyonlarının başında gelen Kristal Elma’da bir kez daha ödülle takdir edilmesi bizi yine çok mutlu etti ve gururlandırdı. Kurumumuzun fark yaratan, yenilikçi ve yaratıcı işlere imza atmasında emeği olan başta ajanslarımıza ve bu başarıya katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz."

PARTNERBu uygulamayı mutlaka indirin! Bakın ne işe yarıyorBu uygulamayı mutlaka indirin! Bakın ne işe yarıyor
Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararıFurkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararı
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldıFatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
garanti bankası

En Çok Okunan Haberler

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

İlginizi Çekebilir

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahip Brunson'un İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı!

Rahip Brunson'un İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı!

Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararı

Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Suudi heyeti konsolosluk konutunda

Suudi heyeti konsolosluk konutunda

Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfür! 'Onların şefini de, hepsini de...'

Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfür! 'Onların şefini de, hepsini de...'

Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor

Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.