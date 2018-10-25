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Garanti Bankası'ndan 5,6 milyar TL net kar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:24 | Son Güncelleme

Garanti Bankası yılın 9 ayında 5,6 milyar TL net kar elde etti - Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil: - "Sürdürülebilir kalkınma önceliğimizle ekonomiye katkımız 355 milyar TL’ye ulaştı"

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası yılın 9 ayında 5,6 milyar TL net kar elde etti.

Garanti Bankasının konsolide finansal tablolarına göre, bankanın aktif büyüklüğü 456 milyar 328 milyon TL ‘ye ulaşırken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 354 milyar 745 milyon 437 bin TL'ye yükseldi. Bankanın öz kaynak karlılığı yüzde 17,5, aktif karlılığı ise yüzde 2,0 seviyesinde gerçekleşti.

Garanti Bankası, yılın 9 ayında 5 milyar 629 milyon 870 bin TL net kar elde etti.

Bankanın 9 aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, "2018 yılının 3. çeyreğini zorlayıcı piyasa koşullarını sağlam bilançomuz, gerekli seviyelerin çok üstünde güçlü sermayemiz ve likiditemiz ile başarıyla yöneterek tamamladık." ifadelerini kullandı.

Bankanın sürdürülebilir kalkınma önceliğiyle ekonomiye katkısının 355 milyar TL’ye ulaştığını bildiren Erbil, "Tüm paydaşlarımızın bankamıza olan inancı, müşterimize, insan kaynağımıza ve operasyonel mükemmelliğe olan odaklılığımızla büyük bir ekip olarak engelleri aştık. Garanti’yi tercih eden müşterilerimizin sayısı 16 milyonu aştı. Müşterilerimizin bize olan güveniyle müşteri mevduatı pazar payımızı yüzde 11,9'a yükselttik. Dijitalleşme ekseninde müşterilerimizin her türlü hizmeti tek bir noktadan, en hızlı ve kolay şekilde alabildiği yenilikçi hizmet modelimizle, yeni bir döneme öncülük yaptık. Tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı kapsayıcı bir ekonominin oluşması için çalışmaya, kadınların ekonomik yaşama aktif katılımını desteklemeye, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Garanti’nin, müşteri deneyimi, şubelerindeki dijital dönüşüm, e-ticaret sektörüne yönelik anında alışveriş kredisi gibi yenilikçi proje ve çözümleriyle World Finance Magazine tarafından "Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası" ve European CEO Magazine tarafından da "Avrupa’nın En İyi Bireysel Bankası" seçildiğini belirten Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müşterilerimize uçtan uca kusursuz bir bankacılık deneyimi yaşatma hedefimiz, gerek dijital dönüşüm gerekse müşteri deneyimi alanındaki yenilikçi projelerimizle gelen uluslararası başarılar bizi her zaman daha iyisini yapmak için motive ediyor. Forrester Research tarafından yayınlanan raporda mobil uygulamamız Garanti Cep, kullanıcı deneyimi kategorisinde Avrupa’nın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması seçilirken, genel değerlendirmede de BBVA’yı takiben ikinci seçildi. Global Finance ise Garanti’yi Türkiye’nin En İyi Bireysel Dijital Bankası ve Mobil Bankacılıkta Batı Avrupa’nın En İyi Bireysel Dijital Bankası olarak adlandırdı. Garanti ve Türkiye adına bu başarılarla gurur duyuyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."

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