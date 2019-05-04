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Garanti Bankası'ndan ekstra bonus ve mil kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 12:12 | Son Güncelleme

Ramazan ayına özel, Garanti Bonus sahipleri alışverişlerinden 70 lira bonus, Miles&Smiles kredi kartlarını kullananlar 3.750 mil, Shop&Fly kart sahipleri ise 15.000 mil kazanacak

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, kredi kartlarında geçerli olacak ramazan ayına özel müşterilerine ekstra bonus ve mil kazandıracak kampanyayı duyurdu.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Garanti Ödeme Sistemleri, kredi kartı müşterileri için ramazana özel kampanyalarına bu yıl da yenisini ekledi.

Ramazan boyunca harcamalarını Garanti Bankası kredi kartlarıyla yapanlar ekstra bonus ve uçuş milleri kazanacak.

Ramazan Kampanyası kapsamında Bonus sahipleri, 9 Haziran'a kadar Bonus üyesi işyerlerinden market veya akaryakıt sektörlerinde yaptıkları 125 lira ve üzeri ilk harcamada 10 lira, üçüncü harcamada 20 lira, altıncı harcamada 40 lira, toplamda 70 lira bonus kazanacak.

Kart sahipleri kampanyaya ilk harcamalarından önce "KAZAN" yazıp 3340'a SMS atarak veya BonusFlaş uygulamasından "Hemen Katıl" butonunu tıklayarak katılması gerekiyor.

Ayrıca 70 lira bonus kazanan ve beş yıla kadar Bonuslu olanlara ekstra 5 lira bonus, beş yıl ve üzeri Bonuslulara ise 10 lira ekstra bonus, toplamda ise 80 liraya varan bonus kazanma fırsatı sunuluyor. Miles&Smiles kredi kartı sahipleri de 3 Haziran tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, market ve akaryakıt sektörlerinde yaptıkları 250 lira ve üzeri ilk dokuz harcamaya ekstra 250 mil,10. harcamaya ekstra 1.500 mil, toplamda ise 3750 mil kazanacak.

Kampanyaya katılacak Miles&Smiles kredi kartı sahiplerinin ilk harcamadan önce "RAMAZAN" yazıp 3340'a SMS göndermesi ya da BonusFlaş uygulamasındaki "Hemen Katıl" butonunu tıklaması gerekiyor.

Shop&Fly kredi kartı sahipleri ise 31 Mayıs'a kadar sürecek kampanya kapsamında yaptığı her 200 lira üzeri market ve akaryakıt harcamalarına ekstra 1.500 mil, toplamda 15.000 mil kazanıyor. Kart sahipleri BonusFlaş uygulamasındaki "Hemen Katıl" butonunu tıklayarak kampanyaya katılabiliyor.

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garanti bankası

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