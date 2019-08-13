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Garanti BBVA Feriye Konserleri 22 Ağustos'ta başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:35 | Son Güncelleme

Konserler kapsamında "Islandman", "Palmiyeler", "Analog Kültür Experience", "Ah! Kosmos" ve "Flapper Swing" canlı performans sergileyecek

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA ile Feriye'nin ortaklaşa düzenlediği "Garanti BBVA Feriye Konserleri", 22 Ağustos'ta Tolga Böyük'ün projesi olarak 2010'da kurulan "Islandman" adlı müzik grubunun performansı ile başlayacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, canlı performans olarak müzikseverlerle buluşacak konserler kapsamında 2017'de surf ve pop tarzındaki "II (Venus)" albümünü çıkaran "Palmiyeler" adlı müzik grubu, 23 Ağustos'ta sahne alacak.

Kaan Düzarat'ın 2014'te hayata geçirdiği plak dükkanı ve müzik stüdyosu Analog Kültür'de başlayarak, serbest doğaçlama birliği olarak deneyimler gerçekleştiren "Analog Kültür Experiment", Tolga Zafer ile birlikte 29 Ağustos'ta Feriye'ye konuk olacak.

Aralarında "Sonar Festival Barcelona", "Berlin CTM Festivali", "Tokyo Electronic Music of Arts Festival"in olduğu birçok yerli ve yabancı festivalde sahneye çıkan Başak Günak'ın kişisel müzik projesi "Ah! Kosmos", 1 Eylül'de dinleyicilerle buluşacak.

Ünlü Fransız caz sanatçısı Django Reinhardt ve Sidney Bechet'nin izinden giden akustik manouche caz grubu "Flapper Swing" ise 7 Eylül'de 1930'lu yılları hatırlatacak bir performans sergileyecek.

DJ dinletisinin de yapılacağı konserler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVA Feriye konserleri

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