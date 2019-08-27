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Garanti BBVA Güz Konserleri 4 Eylül'de başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:53 | Son Güncelleme

Garanti BBVA Güz Konserleri 4 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Müzik dünyasından önemli isimleri ağırlayacak Garanti BBVA Güz Konserleri 4 Eylül'de başlayacak.

Sonbahar sezonu boyunca gerçekleşecek konserler için dünyanın farklı bölgelerinden gelecek müzisyenler, Zorlu PSM, Salon İKSV, Babylon, ve Nardis Jazz Club'da sahne alacak.

Şarkıcı Sharon Kovacs'ın Zorlu PSM'deki konseriyle başlayacak konser serisinde, 13 Eylül'de "En Hızlı Piyanist" olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde bulunduran Peter Bence, 27 Eylül'de Balthazar, 4 Ekim'de She Drew The Gun, 7-8 Ekim'de Gary Smulyan & Ralph Moore, 26 Ekim'de Janus Rasmussen, 12 Kasım'da Lera Lynn, 15 Kasım'da Cymande, 20 Kasım'da Joan As Police Woman, 21 Kasım'da ise The Comet is Coming müzikseverlerle buluşacak.

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Garanti BBVA Güz Konserleri konser

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