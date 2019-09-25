HABER

"Garanti BBVA Güz Konserleri" cazın önemli isimlerini ağırlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:37 | Son Güncelleme

"Garanti BBVA Güz Konserleri" cazın önemli isimlerini ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Sun Drew the Gun, Gary Smulyan, Ralph Moore Band ve Janus Rasmussen "Garanti BBVA Güz Konserleri"nde müzikseverlerle buluşacak.

Caz dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak etkinliğin ekim ayındaki ilk konuğu, gitarist ve söz yazarı Louisa Roach önderliğindeki Liverpool çıkışlı She Drew The Gun topluluğu olacak. Grup 4 Ekim'de Babylon’da sahne alacak.

Altı kez Grammy ödülüne layık görülen New Yorklu bariton saksofoncu Gary Smulyan, tenor saksofoncu Ralph Moore ile aynı sahneyi paylaşacak. İkili 7-8 Ekim'de Nardis Jazz Club'ta hayranlarıyla bir araya gelecek.

İzlandalı elektro-pop grubu Bloodgroup'un üyelerinden biri olan ve grubun 2013'te ayrılmasının ardından solo kariyerine devam eden müzisyen Janus Rasmussen, 26 Ekim’de Salon İKSV'de konser verecek.

PARTNER Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor
Belediye başkanı çocuklarla bisiklete binerek okula gittiBelediye başkanı çocuklarla bisiklete binerek okula gitti
Çekmeköy'de silahlı dehşet... Müteahhitin vurulma anı, şüphelinin kaçışı kameradaÇekmeköy'de silahlı dehşet... Müteahhitin vurulma anı, şüphelinin kaçışı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
garanti güz konseri konser

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesine sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP ve İYİ Parti'ye IMF tepkisi!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

IŞİD üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış

IŞİD üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.