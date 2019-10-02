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Garanti BBVA güz konserleri, ekim ayında da devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

Garanti BBVA güz konserleri ekim ayında caz dünyasının önemli isimlerini ağırlanacak

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA güz konserleri ekim ayında caz dünyasının önemli isimlerini ağırlanacak.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA güz konserleri kapsamında ekim ayının ilk konuğu, gitarist ve söz yazarı Louisa Roach önderliğindeki Liverpool çıkışlı She Drew The Gun olacak. Grup 4 Ekim’de Babylon’da sahne alacak.

Multi-enstrüman uzmanı 10 yıldan fazla bir süredir cazın elitleriyle sahne alan, altı kez Grammy ödülüne layık görülen bariton saksofonun yıldızı Gary Smulyan’a, caz saksafonuyla John Coltrane’den etkilenmiş, ancak biraz daha yumuşak bir tonda olan tenor saksofoncu Ralph Moore eşlik edecek. İkili 7-8 Ekim tarihlerinde Nardis Jazz Club’ta müzikseverlerle bir araya gelecek.

Bloodgroup ile müzik hayatına başlayıp Olafur Arnalds ile yan yana gelen ve Kiasmos ile devam eden minimal tekno yolculuğunu, ilk solo albümü Vin ile taçlandıran Janus Rasmussen 26 Ekim’de Salon İKSV’nin konuğu olacak.

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