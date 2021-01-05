Garanti emeklilik telefon

Bireysel emeklilik sistemi, çalışanların emeklilik dönemi için güvenli şekilde tasarruf ve yatırım yapmalarını sağlar. Her ay düzenli olarak birikim yapmayı gerektiren özel bir sistemdir. Sisteme devlet katkısının yanı sıra devlet tarafından vergi avantajı da uygulanır. Bireysel emekliliğe katılım, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak devlet tarafından bazı işletme çalışanlarına zorunlu hale getirildi. İşverenlerin çalışanlarını bireysel emeklilik sistemine kaydetme zorunluluğu bulunsa da, kişiler kendi talepleri doğrultusunda sistemden istedikleri an çıkış yapabilirler. Sistemin işveren açısından zorunlu kılınmasının ardından ise birçok banka bireysel emeklilik sistemi için bünyelerinde ayrı bir platform oluşturmuş durumda. Garanti Emeklilik ile BES hakkında bilgi almak veya işlem yapmak isteyenler Garanti Emeklilik müşteri hizmetleriyle iletişim kurabilir. Bireysel emeklilik sistemine dair daha fazla bilgi almak için ihtiyaç duyacağınız Garanti Emeklilik iletişim bilgilerini sizler için sıraladık...
Garanti BBVA Emeklilik bünyesinde BES üyeliğiniz bulunuyorsa, 444 0 336 numaralı müşteri iletişim merkezini arayarak müşteri temsilcileriyle görüşebilir ve her konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Hafta içi saat 8.30 - 17.30 arası hizmet veren müşteri iletişim merkezi, bireysel emeklilik başvurusu, bireysel emeklilik hesap özeti gönderimi ve daha birçok konuda destek sağlar. Tüm operatörlerden müşteri hizmetleri numarasını başına alan kodu girmeden arayabilirsiniz.
Müşteri iletişim merkezinin yanı sıra Garanti Emeklilik, müşterilerine daha hızlı çözüm sunmak adına "Sesle Yönlendirme" kanalı ile de güvenli hizmet sunar. Bu özellik, müşteri hizmetleri numarasını aradığınızda aktifleşir. Zaman kısıtlaması olmadan, 7/24 sesli yönlendirme özelliğini kullanabilir ve aklınıza takılan pek çok soruya hızlı ve kolay yanıt bulabilirsiniz.
İşlemlerinizi tamamlamak için kullanabileceğiniz Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürlüğü adres ve iletişim bilgileri şu şekildedir:
Garanti Emeklilik Bölge Müdürlükleri adres bilgileri için TIKLAYINIZ!
Gerçekleştirmek istediğiniz tüm işlemleri Garanti BBVA Emeklilik resmi internet sitesi üzerinden de güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Garanti Emeklilik web sitesine bireysel internet ve kurumsal internet olmak üzere iki farklı giriş yöntemi bulunur. Bu noktada, eğer bireysel müşteriyseniz "Bireysel İnternet", kurumsal müşteriyseniz "Kurumsal İnternet" seçeneklerinden giriş yapmanız gerekir.
Garanti Emeklilik web sitesine bireysel giriş yapmak için TIKLAYINIZ!
Garanti Emeklilik web sitesine kurumsal müşteri girişi yapmak için TIKLAYINIZ!
Garanti Emeklilik internet şubesi ile gerçekleştirebileceğiniz işlemler şu şekilde:
Garanti Emeklilik internet şubesi üzerinden bu işlemleri ve daha pek çok farklı işlemi hızlı ve güvenilir şekilde tamamlayabilirsiniz. Bu işlemlerin yanında, Garanti Emeklilik Fon Koçu hizmeti ile birikimlerinizi kolayca yönetebilirsiniz. Garanti Emeklilik mobil şube veya internet şubeye giriş yaparak Fon Koçu hizmetinden faydalanabilirsiniz. Ancak Garanti Emeklilik'in internet sitesinde canlı destek hizmeti bulunmadığını belirtelim.
Belirtmiş olduğumuz iletişim kanallarını kullanmadan, müşteri hizmetlerinin sizinle iletişime geçmesini isterseniz Garanti Emeklilik İletişim Formunu doldurabilirsiniz. Garanti Emeklilik İletişim Formu ile işlem talebinizi belirtebilirsiniz. Form üzerinden iletişim bilgilerinizi paylaştığınız takdirde, Garanti Emeklilik destek ekibi sizinle iletişime geçerek sorununuzu çözmek konusunda yardım sağlar.
Müşteri temsilcilerinin sizi araması için Garanti Emeklilik resmi internet sayfasında yer alan "İletişim Formu" seçeneğine tıklamanız gerekir. Açılan formda, öncelikli olarak yapmanız gereken işlem destek almak istediğiniz konuyu seçmektir. Ardından ad - soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel bilgilerin yanında sözleşme numarası ve poliçe numarası gibi hizmet bilgilerinizi de girmeniz gerekir. Bilgilerinizi belirtilen alanlara eksiksiz bir şekilde girdiğiniz takdirde Garanti Emeklilik uzman destek ekibi sizinle en kısa sürede görüşme sağlayarak işleminizi gerçekleştirmek için yardımcı olacaktır.
Garanti Emeklilik iletişim formu için TIKLAYINIZ!
Garanti Emeklilik mobil şube ile bireysel emeklilik, işsizlik sigortası ve hayat sigortası hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Mobil şube ile dilediğiniz yerden güvenli işlem yapabilirsiniz. Garanti Emeklilik mobil uygulama ile gerçekleştirebileceğiniz işlemler ise şu şekilde:
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