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Garanti emeklilik telefon

05.01.2021 16:42 | Son Güncelleme:
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Garanti emeklilik telefon

Bireysel emeklilik sistemi (BES) ile gelecek yıllarda yaşam standartlarını yükseltmek isteyen kişiler, Garanti Emeklilik ile ekonomik kaygılardan uzak bir emeklilik dönemi geçirebilirler. Bireysel emeklilik sistemine üye olmak veya herhangi bir konuda bilgi almak için Garanti Emeklilik çağrı merkezi ile görüşme sağlanabilir. Bu yazımızda, Garanti Emeklilik iletişim bilgilerini sizler için derledik...

Bireysel emeklilik sistemi, çalışanların emeklilik dönemi için güvenli şekilde tasarruf ve yatırım yapmalarını sağlar. Her ay düzenli olarak birikim yapmayı gerektiren özel bir sistemdir. Sisteme devlet katkısının yanı sıra devlet tarafından vergi avantajı da uygulanır. Bireysel emekliliğe katılım, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak devlet tarafından bazı işletme çalışanlarına zorunlu hale getirildi. İşverenlerin çalışanlarını bireysel emeklilik sistemine kaydetme zorunluluğu bulunsa da, kişiler kendi talepleri doğrultusunda sistemden istedikleri an çıkış yapabilirler. Sistemin işveren açısından zorunlu kılınmasının ardından ise birçok banka bireysel emeklilik sistemi için bünyelerinde ayrı bir platform oluşturmuş durumda. Garanti Emeklilik ile BES hakkında bilgi almak veya işlem yapmak isteyenler Garanti Emeklilik müşteri hizmetleriyle iletişim kurabilir. Bireysel emeklilik sistemine dair daha fazla bilgi almak için ihtiyaç duyacağınız Garanti Emeklilik iletişim bilgilerini sizler için sıraladık...

Garanti Emeklilik Telefon Numarası

Garanti BBVA Emeklilik bünyesinde BES üyeliğiniz bulunuyorsa, 444 0 336 numaralı müşteri iletişim merkezini arayarak müşteri temsilcileriyle görüşebilir ve her konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Hafta içi saat 8.30 - 17.30 arası hizmet veren müşteri iletişim merkezi, bireysel emeklilik başvurusu, bireysel emeklilik hesap özeti gönderimi ve daha birçok konuda destek sağlar. Tüm operatörlerden müşteri hizmetleri numarasını başına alan kodu girmeden arayabilirsiniz.

Müşteri iletişim merkezinin yanı sıra Garanti Emeklilik, müşterilerine daha hızlı çözüm sunmak adına "Sesle Yönlendirme" kanalı ile de güvenli hizmet sunar. Bu özellik, müşteri hizmetleri numarasını aradığınızda aktifleşir. Zaman kısıtlaması olmadan, 7/24 sesli yönlendirme özelliğini kullanabilir ve aklınıza takılan pek çok soruya hızlı ve kolay yanıt bulabilirsiniz.

Garanti Emeklilik Müşteri Temsilcisine Bağlanmadan Sesli Yönlendirme ile Alabileceğiniz İşlemler

  • Bireysel Emeklilik
  • Bireysel Emeklilik Başvurusu
  • Bireysel Emeklilik Hesap Özeti Gönderimi
  • Bireysel Emeklilik İlk Giriş Tarihi Bilgisi
  • Bireysel Emeklilik Ödeme Belgesi Gönderimi
  • Birikim Bilgileri
  • Sistemden Ayrılış Halinde İade Tutarı Bilgisi
  • Devlet Katkısı Bilgileri
  • Emeklilik Tarihi Bilgisi
  • Fon Dağılım Bilgisi
  • Katkı Payı Bilgisi
  • Kurumsal İnternet Şifresi
  • Otomatik Katılım Sistemi
  • Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Genel Bilgi
  • Otomatik Katılım Sözleşmesi Ürün Bilgisi
  • Hayat Sigortası
  • Hayat Sigortası Başlangıç ve Bitiş Tarihi Bilgisi
  • Hayat Sigortası Ödeme Belgesi Gönderimi
  • Hayat Sigortası Prim Bilgileri
  • Hayat Sigortası Teminat Bilgileri
  • Ödeme Güvencesi Sigortası
  • Ödeme Güvencesi Sigortası Başlangıç ve Bitiş Tarihi Bilgisi
  • Ödeme Güvencesi Sigortası Ödeme Belgesi Gönderimi
  • Ödeme Güvencesi Sigortası Prim Bilgileri
  • Ödeme Güvencesi Sigortası Teminat Bilgileri
  • Yönlendirme
  • Faks Numarası Bilgisi

Garanti Emeklilik Genel Müdürlük İletişim Bilgileri

İşlemlerinizi tamamlamak için kullanabileceğiniz Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürlüğü adres ve iletişim bilgileri şu şekildedir:

  • Adres: Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Levent - Beşiktaş/İSTANBUL
  • Telefon: 0212 318 18 88
  • Fax: 0212 318 18 88
  • Mail: MusteriHizmetleri@garantibbvaemeklilik.com.tr

Garanti Emeklilik Bölge Müdürlükleri

Garanti Emeklilik Bölge Müdürlükleri adres bilgileri için TIKLAYINIZ!

Garanti Emeklilik Web Sitesi

Gerçekleştirmek istediğiniz tüm işlemleri Garanti BBVA Emeklilik resmi internet sitesi üzerinden de güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Garanti Emeklilik web sitesine bireysel internet ve kurumsal internet olmak üzere iki farklı giriş yöntemi bulunur. Bu noktada, eğer bireysel müşteriyseniz "Bireysel İnternet", kurumsal müşteriyseniz "Kurumsal İnternet" seçeneklerinden giriş yapmanız gerekir.

Garanti Emeklilik web sitesine bireysel giriş yapmak için TIKLAYINIZ!

Garanti Emeklilik web sitesine kurumsal müşteri girişi yapmak için TIKLAYINIZ!

Garanti Emeklilik internet şubesi ile gerçekleştirebileceğiniz işlemler şu şekilde:

  • Bireysel emeklilik sözleşme detayını ve sözleşme birikim tutarını görüntüleme
  • Fon dağılımı görüntüleme
  • Sözleşme katkı payı ve birikim kazancı tutarını öğrenme
  • Devlet katkısı hak ediş ve devlet katkısı kazanç oranlarını görüntüleme
  • Sözleşmelere ait ödeme fonksiyonu ile katkı payı ve ek katkı payı yatırma
  • Tahmini emeklilik birikimi hesaplama

Garanti Emeklilik internet şubesi üzerinden bu işlemleri ve daha pek çok farklı işlemi hızlı ve güvenilir şekilde tamamlayabilirsiniz. Bu işlemlerin yanında, Garanti Emeklilik Fon Koçu hizmeti ile birikimlerinizi kolayca yönetebilirsiniz. Garanti Emeklilik mobil şube veya internet şubeye giriş yaparak Fon Koçu hizmetinden faydalanabilirsiniz. Ancak Garanti Emeklilik'in internet sitesinde canlı destek hizmeti bulunmadığını belirtelim.

Garanti Emeklilik İletişim Formu

Belirtmiş olduğumuz iletişim kanallarını kullanmadan, müşteri hizmetlerinin sizinle iletişime geçmesini isterseniz Garanti Emeklilik İletişim Formunu doldurabilirsiniz. Garanti Emeklilik İletişim Formu ile işlem talebinizi belirtebilirsiniz. Form üzerinden iletişim bilgilerinizi paylaştığınız takdirde, Garanti Emeklilik destek ekibi sizinle iletişime geçerek sorununuzu çözmek konusunda yardım sağlar.

Müşteri temsilcilerinin sizi araması için Garanti Emeklilik resmi internet sayfasında yer alan "İletişim Formu" seçeneğine tıklamanız gerekir. Açılan formda, öncelikli olarak yapmanız gereken işlem destek almak istediğiniz konuyu seçmektir. Ardından ad - soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel bilgilerin yanında sözleşme numarası ve poliçe numarası gibi hizmet bilgilerinizi de girmeniz gerekir. Bilgilerinizi belirtilen alanlara eksiksiz bir şekilde girdiğiniz takdirde Garanti Emeklilik uzman destek ekibi sizinle en kısa sürede görüşme sağlayarak işleminizi gerçekleştirmek için yardımcı olacaktır.

Garanti Emeklilik iletişim formu için TIKLAYINIZ!

Garanti Emeklilik Mobil Şube

Garanti Emeklilik mobil şube ile bireysel emeklilik, işsizlik sigortası ve hayat sigortası hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Mobil şube ile dilediğiniz yerden güvenli işlem yapabilirsiniz. Garanti Emeklilik mobil uygulama ile gerçekleştirebileceğiniz işlemler ise şu şekilde:

  • "Hesaplama Araçları" seçeneği ile kişiye özel emeklilik birikimi hesaplanabilir.
  • Devlet katkısının, birikimlere olan etkisi görüntülenebilir.
  • Seçilen fonlarla ne kadar kazanç sağlandığı incelenebilir.
  • Bireysel emeklilik sözleşmesi için katkı payı değişimi ve ödemesi, fon dağılımı değişikliği, ödeme erteleme veya cayma işlemleri yapılabilir.
  • Yatırım araçları ile bireysel emeklilik yatırım performansı kıyaslanabilir.
  • Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi sözleşmeleri için fon dağılım değişikliği yapılabilir.
  • Garanti Emeklilik mobil yönlendirme ile ödeme aracı değişikliğinde bulunulabilir.
  • Adres, telefon, e-posta gibi kişisel bilgilerde güncellemeler yapılabilir.
  • Garanti Emeklilik mobil şube sayesinde birikim, fon, hayat ve işsizlik sigortası gibi ürünlerine ait yeniliklerden ve kişiye özel sunulan fırsatlardan yararlanılabilir.
  • Sigorta poliçelerine ait prim tutarı, teminat tutarı, sigorta süresi, hesap hareketleri ve ödeme planı görüntülenebilir.
  • Mobil şubeyi, kullandığınız cihaza ait uygulama mağazasından "Garanti BBVA Emeklilik Mobil" adıyla aratarak indirebilirsiniz.
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