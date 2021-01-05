Bireysel emeklilik sistemi, çalışanların emeklilik dönemi için güvenli şekilde tasarruf ve yatırım yapmalarını sağlar. Her ay düzenli olarak birikim yapmayı gerektiren özel bir sistemdir. Sisteme devlet katkısının yanı sıra devlet tarafından vergi avantajı da uygulanır. Bireysel emekliliğe katılım, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak devlet tarafından bazı işletme çalışanlarına zorunlu hale getirildi. İşverenlerin çalışanlarını bireysel emeklilik sistemine kaydetme zorunluluğu bulunsa da, kişiler kendi talepleri doğrultusunda sistemden istedikleri an çıkış yapabilirler. Sistemin işveren açısından zorunlu kılınmasının ardından ise birçok banka bireysel emeklilik sistemi için bünyelerinde ayrı bir platform oluşturmuş durumda. Garanti Emeklilik ile BES hakkında bilgi almak veya işlem yapmak isteyenler Garanti Emeklilik müşteri hizmetleriyle iletişim kurabilir. Bireysel emeklilik sistemine dair daha fazla bilgi almak için ihtiyaç duyacağınız Garanti Emeklilik iletişim bilgilerini sizler için sıraladık...

Garanti Emeklilik Telefon Numarası

Garanti BBVA Emeklilik bünyesinde BES üyeliğiniz bulunuyorsa, 444 0 336 numaralı müşteri iletişim merkezini arayarak müşteri temsilcileriyle görüşebilir ve her konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Hafta içi saat 8.30 - 17.30 arası hizmet veren müşteri iletişim merkezi, bireysel emeklilik başvurusu, bireysel emeklilik hesap özeti gönderimi ve daha birçok konuda destek sağlar. Tüm operatörlerden müşteri hizmetleri numarasını başına alan kodu girmeden arayabilirsiniz.

Müşteri iletişim merkezinin yanı sıra Garanti Emeklilik, müşterilerine daha hızlı çözüm sunmak adına "Sesle Yönlendirme" kanalı ile de güvenli hizmet sunar. Bu özellik, müşteri hizmetleri numarasını aradığınızda aktifleşir. Zaman kısıtlaması olmadan, 7/24 sesli yönlendirme özelliğini kullanabilir ve aklınıza takılan pek çok soruya hızlı ve kolay yanıt bulabilirsiniz.

Garanti Emeklilik Müşteri Temsilcisine Bağlanmadan Sesli Yönlendirme ile Alabileceğiniz İşlemler

Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Başvurusu

Bireysel Emeklilik Hesap Özeti Gönderimi

Bireysel Emeklilik İlk Giriş Tarihi Bilgisi

Bireysel Emeklilik Ödeme Belgesi Gönderimi

Birikim Bilgileri

Sistemden Ayrılış Halinde İade Tutarı Bilgisi

Devlet Katkısı Bilgileri

Emeklilik Tarihi Bilgisi

Fon Dağılım Bilgisi

Katkı Payı Bilgisi

Kurumsal İnternet Şifresi

Otomatik Katılım Sistemi

Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Genel Bilgi

Otomatik Katılım Sözleşmesi Ürün Bilgisi

Hayat Sigortası

Hayat Sigortası Başlangıç ve Bitiş Tarihi Bilgisi

Hayat Sigortası Ödeme Belgesi Gönderimi

Hayat Sigortası Prim Bilgileri

Hayat Sigortası Teminat Bilgileri

Ödeme Güvencesi Sigortası

Ödeme Güvencesi Sigortası Başlangıç ve Bitiş Tarihi Bilgisi

Ödeme Güvencesi Sigortası Ödeme Belgesi Gönderimi

Ödeme Güvencesi Sigortası Prim Bilgileri

Ödeme Güvencesi Sigortası Teminat Bilgileri

Yönlendirme

Faks Numarası Bilgisi

Garanti Emeklilik Genel Müdürlük İletişim Bilgileri

İşlemlerinizi tamamlamak için kullanabileceğiniz Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürlüğü adres ve iletişim bilgileri şu şekildedir:

Adres: Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Levent - Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon: 0212 318 18 88

Fax: 0212 318 18 88

Mail: MusteriHizmetleri@garantibbvaemeklilik.com.tr

Garanti Emeklilik Bölge Müdürlükleri

Garanti Emeklilik Bölge Müdürlükleri adres bilgileri için TIKLAYINIZ!