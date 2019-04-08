"Garanti ile Geleceği Kodla" Mersinli öğrencilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası’nın çocukları dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlamaya destek olmak amacıyla 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği ‘Garanti ile Geleceği Kodla’nın 2019 yılındaki üçüncü durağı Mersin oldu.

Garanti açıklamasına göre, çocukların dünyasını teknoloji ile zenginleştiren atölyelerde uygulanan kodlama ve robotik gibi eğlenceli eğitim içerikleri aracılığıyla, 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmak amacıyla yola çıkan ‘Garanti ile Geleceği Kodla’ projesi, yeni dönem eğitimlerine devam ediyor.

Projenin 2019 yılındaki üçüncü durağı olan Mersin’de, öğretmen eğitimlerinin ardından öğrenci eğitimleri 06 - 07 Nisan tarihlerinde yapıldı.

Garanti Bankası’nın dijital dönüşüm odaklı stratejisine paralel olarak Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği ‘Garanti İle Geleceği Kodla’nın Mersin’deki eğitimlerine ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri katıldı. Çocuklar, zengin eğitim materyalleri ve birebir mentorluk alabildikleri eğitmenler eşliğinde bir probleme farklı çözüm yolları geliştirmeyi deneyimlediler. Aynı zamanda algoritmik düşünce yapısını kullanarak hayal ettiklerini somutlaştırmanın yolları olduğunu keşfettiler.