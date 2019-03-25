HABER

Garanti İnternet'ten "Swift Takip Raporu" özelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

Garanti Bankası Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer: - "Garanti İnternet üzerinde devreye aldığımız Swift Takip Raporu özelliğiyle müşterilerimizin döviz transferlerinin güncel durumunu hızlı, şeffaf ve detaylı olarak görüntülemesini sağlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, yurt içi ve dışındaki bankalara yapılan döviz transferi (Swift) işlemlerini internet bankacılığına eklediği "Takip Raporu" fonksiyonu ile izleme imkanı sundu.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, müşteriler, swift işlemlerini, Garanti İnternet'e eklenen "Takip Raporu" fonksiyonu ile kolaylıkla takip edebilecek.

Türkiye'de ilk kez dijital bir kanaldan sunulan swift takibi ile kullanıcılar, talimat verildiği andan transferin gerçekleştiği ana kadarki tüm durumu görüntüleyebilecek. Bu sayede döviz transferinin statüsü, hangi aracı bankada beklediği, alıcı bankaya ulaşıncaya kadar toplam geçen süre gibi tüm detaylar elde edilebilecek. Ayrıca, bildirim özelliği sayesinde kullanıcılar, işlemin akıbetine dair anlık bilgilendirme de alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, dijital kanallar üzerinden hizmet ve bilgi alma talebinin her geçen gün daha fazla arttığını belirtti.

Garanti olarak müşterilerin istek ve beklentilerine göre sundukları hizmetleri çeşitlendirdiklerini aktaran Başer, "Bu doğrultuda Garanti İnternet üzerinde devreye aldığımız Swift Takip Raporu özelliğiyle, müşterilerimizin döviz transferlerinin güncel durumunu hızlı, şeffaf ve detaylı olarak görüntülemesini sağlıyoruz. Türkiye’de ilk olan bu hizmetimiz gibi, sektörde fark yaratan yenilikler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerini yaptı.

Garanti Bankası Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ise şunları kaydetti:

"SWIFT tarafından 2017'de başlatılan global ölçekli Global Payment Innovation (GPI ) inisiyatifine, Garanti Bankası olarak Mayıs 2018'de Türkiye'de dahil olan ilk banka olduk. Dünya çapında da sisteme dahil olan ilk 50 banka arasındayız. Bu inisiyatif kapsamında müşterilere sunmakta olduğumuz Swift Takip Raporu'nun yanı sıra uluslararası ödemeler alanında müşteri odaklı, şeffaf, daha hızlı ve takip edilebilir ürünler sunmak üzere inovatif çalışmalarımız devam ediyor."

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Bitlis'te 99 köy yolu ulaşıma kapandıBitlis'te 99 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar ve tipide mahsur kalan ambulans kurtarıldıKar ve tipide mahsur kalan ambulans kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık garanti bankası SWIFT

En Çok Okunan Haberler

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin polisleri bu okullarda yetişiyor

Türkiye'nin polisleri bu okullarda yetişiyor

Acı haber oradan gelmişti... Üs bölgesini kahramanca savundular

Silah arkadaşlarını şehit verdikleri üs bölgesini kahramanca savundular

Karları eriten güzellik

Karları eriten güzellik

Denizin ortasına dev vinç kuruldu

Denizin ortasına dev vinç kuruldu

Güngören'de 5 katlı binanın çatısında yangın

İstanbul'da korkutan yangın

Günlük burç yorumları 25 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.