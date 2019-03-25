İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, yurt içi ve dışındaki bankalara yapılan döviz transferi (Swift) işlemlerini internet bankacılığına eklediği "Takip Raporu" fonksiyonu ile izleme imkanı sundu.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, müşteriler, swift işlemlerini, Garanti İnternet'e eklenen "Takip Raporu" fonksiyonu ile kolaylıkla takip edebilecek.

Türkiye'de ilk kez dijital bir kanaldan sunulan swift takibi ile kullanıcılar, talimat verildiği andan transferin gerçekleştiği ana kadarki tüm durumu görüntüleyebilecek. Bu sayede döviz transferinin statüsü, hangi aracı bankada beklediği, alıcı bankaya ulaşıncaya kadar toplam geçen süre gibi tüm detaylar elde edilebilecek. Ayrıca, bildirim özelliği sayesinde kullanıcılar, işlemin akıbetine dair anlık bilgilendirme de alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, dijital kanallar üzerinden hizmet ve bilgi alma talebinin her geçen gün daha fazla arttığını belirtti.