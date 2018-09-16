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"Garanti kupon" almak isterken dolandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 12:21 | Son Güncelleme

Ankara'da sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla "yüksek oranlı ve garantili maçların yer aldığı vadedilen İddaa kuponu" satanlar tarafından dolandırıldığını öne süren kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu - İki şüpheliden biri hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı, yaşı 18'den küçük olan diğerinin dosyası ayrıldı

SERDAR AÇIL - Ankara'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden "yüksek oranlı ve garantili maçların yer aldığı İddaa kuponu" satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki şüpheliden biri hakkında 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı, yaşı 18'den küçük olanın dosyası ayrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Kenan D. (65), sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta "buyukidacim" isimli profildeki ilanda "yüksek oranlı maçların yer aldığı İddaa kuponu" satıldığını, sayfadaki irtibat numarasını arayıp kendisini Recep S. olarak tanıtan kişiyle görüştüğünü belirtti.

Bu kişiyle, hazır bahis kuponlarından satın almak üzere anlaştıklarını ifade eden Kenan D, şüphelinin talebi üzerine Tarık A. adına açılmış banka hesabına 300 lira yatırdığını öne sürdü.

Bir süre sonra Recep S. olarak bildiği kişinin kendisini telefonla aradığını anlatan mağdur Kenan D, "Bana 48 bin lira kazandığımı ancak bu paranın ödenmesi için 2 bin lira vergi ve harç parası yatırılması gerektiğini söyledi. Aynı hesaba iki seferde 2 bin lira yatırdım ancak kazandığım söylenen ikramiye gelmedi." iddiasında bulundu.

- Aynı numarayı tekrar aradı

Aynı telefon numarasının "Yavuz M." kullanıcı adıyla benzer ilanlarda kullanıldığını fark edip numarayı tekrar aradığını belirten Kenan D, görüştüğü kişinin bin lira daha istediğini, bu parayı da aynı hesaba yatırdığını öne sürdü.

Paranın hesabına yatmaması üzerine dolandırıldığını anladığını ifade eden Kenan D, "Elektrik teknisyeniyim. Bu alanda bazı işler yapmak için paraya ihtiyacım vardı. İnternette gezerken Facebook'ta 'buyukidacim' profilinde 'Tüm borçlara son' şeklinde bir ilan gördüm. Burada şahıslar İddaa kuponları yaptıklarını, oynayanların kesin olarak para kazandıklarını öne sürüyorlardı. Profildeki telefon numarasından kendini Recep S. olarak tanıtan kişiyle görüştüm. Tarık A'nın şirketin sahibi, kendisinin de çalışan olduğunu öne sürdü. Yavuz M. ismi ile yeni hesap açmasının nedenini sorduğumda bana sadece Recep S. hesabını kapattığını söyledi." beyanında bulundu.

Banka dekontları, telefon görüşmeleri ve internetteki yazışmalara ilişkin çıktıları delil olarak gösteren Kenan D, şüphelilerden şikayetçi oldu.
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- "Nitelikli dolandırıcılık"tan dava

Cumhuriyet Savcısı Murat Sazak, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "garantili maçları içerir İddaa kuponu yaptıklarını" söyleyerek Recep S. adıyla ilan veren ve kendisine ulaşan müştekiden 3 bin 300 lira alan şüphelilerden R.M'nin dosyasını 18 yaşından küçük olduğu için ayırdı.

Şüpheli Tarık A. ise ifadesinde suçsuz olduğunu, banka kartının R.M. tarafından suçta kullanıldığını bilmediğini öne sürdü.

Savcı Sazak, R.M. ile birlikte hareket ettiğini değerlendirdiği Tarık A. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame nitelikli dolandırıcılık

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