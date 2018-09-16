"Garanti kupon" almak isterken dolandırıldı

Bir süre sonra Recep S. olarak bildiği kişinin kendisini telefonla aradığını anlatan mağdur Kenan D, "Bana 48 bin lira kazandığımı ancak bu paranın ödenmesi için 2 bin lira vergi ve harç parası yatırılması gerektiğini söyledi. Aynı hesaba iki seferde 2 bin lira yatırdım ancak kazandığım söylenen ikramiye gelmedi." iddiasında bulundu.

Bu kişiyle, hazır bahis kuponlarından satın almak üzere anlaştıklarını ifade eden Kenan D, şüphelinin talebi üzerine Tarık A. adına açılmış banka hesabına 300 lira yatırdığını öne sürdü.

SERDAR AÇIL - Ankara'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden "yüksek oranlı ve garantili maçların yer aldığı İddaa kuponu" satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki şüpheliden biri hakkında 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı, yaşı 18'den küçük olanın dosyası ayrıldı.

- Aynı numarayı tekrar aradı

Aynı telefon numarasının "Yavuz M." kullanıcı adıyla benzer ilanlarda kullanıldığını fark edip numarayı tekrar aradığını belirten Kenan D, görüştüğü kişinin bin lira daha istediğini, bu parayı da aynı hesaba yatırdığını öne sürdü.

Paranın hesabına yatmaması üzerine dolandırıldığını anladığını ifade eden Kenan D, "Elektrik teknisyeniyim. Bu alanda bazı işler yapmak için paraya ihtiyacım vardı. İnternette gezerken Facebook'ta 'buyukidacim' profilinde 'Tüm borçlara son' şeklinde bir ilan gördüm. Burada şahıslar İddaa kuponları yaptıklarını, oynayanların kesin olarak para kazandıklarını öne sürüyorlardı. Profildeki telefon numarasından kendini Recep S. olarak tanıtan kişiyle görüştüm. Tarık A'nın şirketin sahibi, kendisinin de çalışan olduğunu öne sürdü. Yavuz M. ismi ile yeni hesap açmasının nedenini sorduğumda bana sadece Recep S. hesabını kapattığını söyledi." beyanında bulundu.

Banka dekontları, telefon görüşmeleri ve internetteki yazışmalara ilişkin çıktıları delil olarak gösteren Kenan D, şüphelilerden şikayetçi oldu.

\