'Garantili kupon' satan dolandırıcılara hapis cezası

Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararına göre, Facebook'ta yüksek oranlı 'iddaa kuponu' satıldığını gören 65 yaşındaki Kenan D, kupon almak için profilde yazan irtibat numarasını arayarak kendisini Recep S. olarak tanıtan kişiyle görüştü.
Telefon konuşması sırasında Recep S, müşteki Kenan D'ye kupon için sanık Tarık A'ya ait hesap numarasına 300 lira yatırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine müşteki, verilen hesap numarasına istenen parayı yatırdı.
Bir süre sonra kendini Recep S. olarak tanıtan kişi, Kenan D'yi tekrar arayarak 48 bin lira kazandığını ve parayı çekebilmek için 2 bin lira vergi ve harç parası yatırması gerektiğini bildirdi. Kenan D, telefon görüşmesinin ardından bu kez de verilen hesaba 2 bin lira yatırdı.
MAĞDURDAN TEKRAR PARA İSTEDİLER
Kazandığı söylenen ikramiyenin kendisine ulaştırılmaması ve aynı telefon numarasının, "Yavuz M." kullanıcı adıyla benzer ilanlarda da kullanılması üzerine Kenan D, numarayı tekrar aradı. Görüştüğü kişinin farklı gerekçelerle tekrar para istemesi üzerine müşteki, söylenen hesaba 1000 lira daha yatırdı.
Birçok kez verilen hesap numaralarına para yatırması ve kazandığı söylenen paranın kendine ulaştırılmaması sonucunda dolandırıldığını anlayan Kenan D, banka dekontları, telefon görüşmeleri ve internetteki yazışmalara ilişkin çıktıları delil olarak göstererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Başsavcılık, soruşturma sonucunda Tarık A. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı.
Yargılama sırasında sanık Tarık A'nın, Yeşim M. ve Şahin B. ile Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde de benzer suçlamalar nedeniyle yargılandığı belirlenerek, dosyaların birleştirilmesine karar verildi.
Mahkeme, yaklaşık 3 sene süren dava sonunda sanıklar Tarık A. ve Yeşim M'ye "dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile 7 bin 300 lira adli para cezası, sanık Şahin B'ye ise 1 yıl 3 ay hapis ile 6 bin lira adli para cezası verdi.
"HAK YERİNİ BULDU"
Müşteki Kenan D, karara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, zararının karşılandığını ve hak edenlerinin cezasını aldığını söyledi.
Kenan D, "Ben dava açmasaydım insanları dolandırmaya devam edeceklerdi. Bu işin peşini o yüzden bırakmadım. Sonunda zararım da karşılandı. Hak yerini buldu." dedi.
Kaynak: AA