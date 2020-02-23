'Garantili kupon' satan dolandırıcılara hapis cezası

Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararına göre, Facebook'ta yüksek oranlı 'iddaa kuponu' satıldığını gören 65 yaşındaki Kenan D, kupon almak için profilde yazan irtibat numarasını arayarak kendisini Recep S. olarak tanıtan kişiyle görüştü.

Telefon konuşması sırasında Recep S, müşteki Kenan D'ye kupon için sanık Tarık A'ya ait hesap numarasına 300 lira yatırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine müşteki, verilen hesap numarasına istenen parayı yatırdı.

Bir süre sonra kendini Recep S. olarak tanıtan kişi, Kenan D'yi tekrar arayarak 48 bin lira kazandığını ve parayı çekebilmek için 2 bin lira vergi ve harç parası yatırması gerektiğini bildirdi. Kenan D, telefon görüşmesinin ardından bu kez de verilen hesaba 2 bin lira yatırdı.

MAĞDURDAN TEKRAR PARA İSTEDİLER



Kazandığı söylenen ikramiyenin kendisine ulaştırılmaması ve aynı telefon numarasının, "Yavuz M." kullanıcı adıyla benzer ilanlarda da kullanılması üzerine Kenan D, numarayı tekrar aradı. Görüştüğü kişinin farklı gerekçelerle tekrar para istemesi üzerine müşteki, söylenen hesaba 1000 lira daha yatırdı.