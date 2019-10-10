"Garatren" artık 22 ülkede

DENİZLİ (AA) - Sanayi sitesinde "Garatren" markasıyla çeşitli kapasitelerde elektrik ve güneş enerjisiyle çalışan tramvay üreten Denizlili girişimci Tahir Öztürk'ün firması, ihracat yaptığı ülke sayısını 22'ye çıkarmayı başardı.

Merkezefendi ilçesinde yaşamını sürdüren 51 yaşındaki Tahir Öztürk, çırak olarak başladığı elektrikçilik sektöründe kendisini geliştirerek, 1986'da firmasını kurdu.

Denizli Belediyesinin 2010'da açtığı elektrikli araçlar ihalesini kazanan Öztürk, 6 aylık çalışmanın ardından iki adet 26 kişilik elektrikli gezi aracı yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Daha sonra sanayi sitesinde büyük bir iş yeri kiralayan Öztürk, kurduğu 8 kişilik ekiple kendi markasının patentini alarak çeşitli boy ve koltuk sayısında ürettiği tramvayları önce yurt içinde piyasaya sundu, ardından ABD ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu ülkelere ihraç etmeye başladı.

- "Zaman zaman talepleri karşılamakta zorlanıyoruz"

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ortaokuldan mezun olduktan sonra hayatının sanayide geçirdiğini ve 25 yıllık elektrikçiliği bırakarak farklı bir sektörde çalışmaya devam ettiğini söyledi.