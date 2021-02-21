HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gara’ya giden HDP’li Milletvekili Taşdemir hakkında soruşturma

Gara’ya giden HDP’li Milletvekili Taşdemir hakkında soruşturma

21.02.2021 09:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak’ın Gara bölgesine gittiği açıklanan HDP 27.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak’ın Gara bölgesine gittiği açıklanan HDP 27. Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında yapılan açıklamaların ihbar kabul edilerek, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak’ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) 27. Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 maddesi kapsamında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Önce araçlara, sonra köprüye çarptıÖnce araçlara, sonra köprüye çarptı
Hakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yoluHakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yolu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Mourinho F.Bahçeli yıldızı istiyor

Mourinho F.Bahçeli yıldızı istiyor

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Son Dakika: Beylikdüzü'nde trafiği kilitleyen kaza

Önce araçlara, sonra köprüye çarptı

Son Dakika: HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma

Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde kaçak içki ele geçirildi

Piyasa değeri tam 5 milyon TL! Hepsi ele geçirildi

Lapa lapa yağan kar, köpeğin 'örtü' oldu

Karın altından bakın ne çıktı

1 Mart'ta normalleşecek iller arasında gösteriliyor: Bingöl'de vakaların neden düştüğü belli oldu

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Son Dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve çığ uyarısı (21 Şubat hava durumu)

Meteoroloji'den sağanak yağmur ve çığ uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.