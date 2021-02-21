Gara’ya giden HDP’li Milletvekili Taşdemir hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak’ın Gara bölgesine gittiği açıklanan HDP 27. Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında yapılan açıklamaların ihbar kabul edilerek, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak’ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) 27. Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 maddesi kapsamında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

