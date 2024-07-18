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  4. Gardırobunuzda olması gereken Benetton Polo Tişört'ün fiyatı sepette 525 TL'ye düşüyor

Gardırobunuzda olması gereken Benetton Polo Tişört'ün fiyatı sepette 525 TL'ye düşüyor

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
18.07.2024 16:45
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Prime Day kapsamında indirimli fiyatlarıyla öne çıkan bir marka da Benetton! Hem erkekler hem de kadınlar arasında çok uzun yıllardır popülerliğini koruyan markanın erkek koleksiyonunun vazgeçilmezi polo yaka tişörtleri kısa süreliğine indirime girdi. Yüksek indirim oranıyla öne çıkan, sepette de ekstra %10 indirime giren çok satan bir modele biz de sizin için içeriğimizde yer verdik. Gelin, birlikte keşfedelim.

Gardırobunuzda olması gereken Benetton Polo Tişört'ün fiyatı sepette 525 TL'ye düşüyor

Polo yaka tişörtler yaz ayları başta olmak üzere her mevsim erkeklerin gardıroplarını süsleyen demirbaş giyim ürünleri arasında yer alıyor. Pek çok markanın renk renk, desen desen tasarladığı polo yaka tişörtler arasında Benetton'un sade ve klasik kesim tişörtleri erkekler tarafından çok tutuluyor. Siz de gardırobunuzda bir klasiğe yer açmak ve şort ya da pantolon kombinlerinizi daha şık hale getirmek isterseniz, Prime Day'e özel indirimdeki Benetton polo yaka tişörte göz atabilirsiniz. Sizin için incelediğimiz tişört, içeriğimizde...

Yaz kış gardıropların demirbaşı: United Colors of Benetton Slim Fit Kısa Kollu Polo Tişört

United Colors of Benetton Slim Fit Kısa Kollu Polo T-shirt Erkek

Benetton'un Slim Fit Kısa Kollu Polo Tişört'ü stil sahibi erkeklerin gardıroplarında mutlaka bulundurması gereken bir klasik. %100 organik pamuklu dokusu ile cilde nefes aldıran tişört, terletmiyor ve gün boyu konfor sunuyor. Koyu yeşil rengiyle öne çıkan, sade ve şık tasarımıyla her beğeniye hitap eden bu tişört, her kombine kolayca uyum sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel yumuşak kumaşı var. Günlük kullanım için gayet iyi. Çok güzel ve rahat bir tişört."

  • "Çok şık ve kumaşı güzel. Görseldeki gibi geldi her şey için teşekkürler. Günlük kullanım için gayet uygun. Çok rahat ve kaliteli bir ürün."
Ürünü İncele

Bu tişörtler de indirimde!

1. Puma Classics V-Collar Polo Tişört

_Puma Unisex Yetişkin Classics V-Collar Polo T-shirt

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Dokusu yumuşacık, hediye almıştım çok memnun kaldım."

  • "Düşünmeden alabilirsiniz çok iyi duruyor."

  • "Ürün çok güzel kaliteli kumaş bedeni tam istediğim gibi çok sıkmadan oturdu."
Ürünü İncele

2. Lee L211810 Tişört

Lee L211810 Tişört Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

"Aşırı güzel kumaşı var tavsiye ederim. Çok tarz ve güzel bir ürün. Çok rahat ve kaliteli bir ürün."

"Kumaşı kaliteli. Duruşu çok şık ve rahat. Harika kumaşı var sorunsuz alışveriş oldu."

"Çok güzel yumuşak kumaşı var. Kesimi güzel. Beğendim."

Ürünü İncele

3. Levi's Slim Housemark Polo Tişört

Levi's Slim Housemark Polo Tişört Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok kaliteli ve hızlı kargo için teşekkür ederim."

  • "Türkiye’de üretilmiş ama kumaş kalitesi harika asla iç göstermiyor. M beden tam çok güzel oldu."

  • "30 yıldır Levi's giyerim kumaşı çok kaliteli. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 18 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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