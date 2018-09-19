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Gardıropta 13 kilo 756 gram eroin bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 10:03 | Son Güncelleme

VAN'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda gardırobun içerisindeki karton kutuda 13 kilo 756 gram eroin ele geçirildi.

Gardıropta 13 kilo 756 gram eroin bulundu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda gardırobun içerisindeki karton kutuda 13 kilo 756 gram eroin ele geçirildi. Ev sahibi Ö.K. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine İpekyolu ilçesine bağlı Buzhane Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evin yatak odasında bulunan gardıropta karton kutuya zulalanmış 13 kilo 756 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Ö.K. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Gardıropta 13 kilo 756 gram eroin bulundu

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