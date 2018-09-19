Gardıropta 13 kilo 756 gram eroin bulundu

Orhan AŞANVAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda gardırobun içerisindeki bir karton kutuda 13 kilo 756 gram eroin ele geçirildi. Ev sahibi Ö.K. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine İpekyolu ilçesine bağlı Buzhane Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evin yatak odasında bulunan gardıropta karton kutuya zulalanmış 13 kilo 756 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Ö.K. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü
İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenler için özel ofisler açılacak
Almanya'dan İzmir'e gelen 19 yaşındaki Neslişah her yerde aranıyor! Gelen telefon polis ekiplerini alarma geçirdi
Rusya ve Türkiye ortak operasyon başlatacak
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Kocaeli'de yangın faciası: 5 kardeşin ikisi yanarak hayatını kaybetti
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
İşte en tehlikeli seks pozisyonu!
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar
iOS yayınlandı! Bakın neler değişiyor neler?
Okuyucu Yorumları 0 yorum